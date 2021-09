Les Verts de Bergerac s'opposent au parcours d'eaux vives

Les Verts du sud du département s'opposent au parcours d'eaux vives à Bergerac. Un nouveau "Beynac" selon eux. L'antenne bergeracoise du parti demande au Conseil départemental, à la CAB et à la Ville de renoncer au projet.

Europe Ecologie les Verts "Bergerac Sud Dordogne" ne veut pas du stade d'eaux vives de Bergerac. Dans un communiqué, les écologistes dénoncent une "bétonisation des rives pour un canal en béton de 300 mètres de long" mais aussi le déplacement "de dizaines de milliers de m3 de terres pour la construction de gradins de 3.000 places et d'un bâtiment de 1.000 m²". Lionel Frel, le porte-parole d'EELV Bergerac s'interroge aussi sur le l'aspect juridique des travaux et notamment sur le "statut protégé de la rivière Dordogne, de ses rives (zone Natura 2000, Réserve Mondiale de Biosphère) et de la plage du Grand Caudou".

En plus de l'aspect écologique dénoncé par EELV, le parti remet également en question l'utilité du projet : "cet équipement sportif est de plus conçu dans une ville où il n'existe pas de club de canoë kayak en eaux vives."

Germinal Peiro répond à cette attaque qu'il juge "personnelle" : "ça n'a pas de sens !"

Confrontés aux arguments d'EELV Bergerac Sud Dordogne, le président du Conseil départemental Germinal Peiro réagit :" Ça n'a pas de sens [...] ce projet, il est avant tout écologique, on va créer la meilleure échelle à poissons qui puisse exister [...] on va profiter de cette prise d'eau pour installer de nouvelles turbines qui vont produire de l'énergie verte [...] on a même réfléchi à ce que cette hydro-électricité puisse être dédiée à de la fabrication d'hydrogène"

"C'est un projet économique"

Selon Germinal Peiro, ce parcours d'eaux vives est aussi "un projet économique" : "les parcours d'eaux vives attirent 40 à 50.000 visiteurs par an, et on va créer un site touristique en Bergeracois qui en a bien besoin" poursuit le président du Département, référence à "un camping de standing" qui devrait être construit juste à côté du stade.