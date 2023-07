"Les vignes n'ont jamais été aussi laides dans l'Ouest héraultais", les vendanges s'annoncent mauvaises

"Les vignes n'ont jamais été aussi laides dans l'Ouest héraultais de Sérignan au Minervois" confie à France Bleu Hérault le président des jeunes agriculteurs de l'Hérault. Après les ravages du mildiou en 2018 puis la grêle l'été dernier , les viticulteurs ne cachent pas leurs inquiétudes à un mois des vendanges. "Une sécheresse aussi tôt dans la saison, nous n'en avons jamais connu" dixit Benjamin Boillat-Rami.

Les vignes ne sont pas touffues, conséquences des faibles précipitations dans ce secteur. La végétation est trois fois moins importante qu'en temps normal. Les raisins trop petits. La récolte s'annonce mauvaise. Les vendanges ne seraient pas meilleures s'il venait à pleuvoir d'ici-là s'inquiètent les exploitants agricoles.

La vigne ne pousse plus

Si l'est de l'Hérault a profité de précipitations suffisantes ces dernières semaines, ce n'est pas le cas partout. Tout l'Ouest du département, dépourvu là aussi de goutte-à-goutte souffre de ces faibles précipitations déplore Benjamin Boillat-Ram. Ce professionnel est installé à Puissalicon au nord de Béziers et exploite 30 hectares de vignes (rouge, blanc rosé). "La vigne est une culture sèche qui demande peu d'eau, mais elle a besoin d'un minimum pour survivre et produire".

"Les feuilles sont en train de sécher et de tomber"

"On se retrouve avec une végétation qui n'atteint même pas 30 centimètres de haut alors qu'elle devrait faire deux trois fois plus. La vigne ne pousse plus. Les feuilles sont en train de sécher de tomber. On voit des grains, des grappes qui commencent à sécher, à flétrir sans même, qu'il y ait le sucre qui soit arrivé. C'est très très inquiétant pour la profession. Les raisins ne grossissent pas. Ils ont besoin d'un justement ce feuillage pour se développer. Mais comme il est faible, la grappe a des difficultés pour se développer. On s'attend à des vendanges très très mauvaises".

Vendanger, mais à quel prix ? La loi oblige les viticulteurs à vendanger. Mais certains professionnels seraient tentés de laisser les machines dans les hangars le mois prochain. "On l'entend dans certaines discussions. Si c'est pour récolter peut-être 500 à 600 kg sur un hectare, c'est qui ridicule" raconte le président des jeunes agriculteurs héraultais.

Quid de nouvelles précipitations avant les vendanges ? "Cela ne changera pas grand chose pour la récolte de cette année. Les pluies feraient du bien à la végétation, c'est certain. Mais les grappes ne vont pas doubler de volume. La saison est trop avancée. C'est trop tard aujourd'hui".

Trop tard, c'est aussi le point de vue de Jean-Marie Vigourous. Ce viticulteur est installé à Puissalicon et exploite 10 hectares de vigne depuis le début des années 2000. "Je n'ai jamais des vignes si peu touffues en cette saison. Ce n'est pas que chez moi. J'ai vu chez des collègues que ce n'était même pas la peine de rentrer avec des machines à vendanger."

"Sans feuillage suffisant, les raisins vont prendre un coup de chaud. C'est comme si vous passez la journée au soleil sans chapeau. Ils vont griller, c'est certain."- Jean-Marie Vigourous

La sécheresse de ces derniers mois pourrait avoir un impact non-négligeable sur les végétaux pour la saison prochaine. "La survie de la plante est en sursis" conclut Benjamin Boillat-Rami, le président des jeunes agriculteurs de l'Hérault. "Toutes les filières sont en sursis avec ce changement climatique. Tout le monde peut essayer dans son jardin. Si vous n'arrosez pas votre plant de tomates, il n'y aura pas de tomate".

Le syndicat des jeunes agriculteurs de l'Hérault compte 140 adhérents dans l'Hérault, toutes filières confondues.