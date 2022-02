Après 3 mois de réflexion les viticulteurs du syndicat Pessac-Léognan viennent de se prononcer contre le projet de parc photovoltaïque géant à Saucats. Ils estiment que le projet Horizeo est trop proche et trop grand.

Les viticulteurs de Pessac-Léognan disent non au projet Horizeo

Après les écologistes de la Sepanso et le Conseil départemental de la Gironde, voici une nouvelle opposition au projet de parc photovoltaïque géant à Saucats. Cette fois-ci ce sont les viticulteurs de Pessac-Léognan qui disent non à Horizeo et aux 1.000 hectares de panneaux solaires.

"Trop près du vignoble, trop étendu" expliquent les vignerons dans un communiqué commun. Quelques prestigieux châteaux se situent à moins de 5 kilomètres du site envisagé et les propriétaires craignent que la déforestation et l'activité photovoltaïque viennent perturber le délicat équilibre climatique de leur terroir.

Une telle implantation pose des questions sur l'équilibre hydrique et ne manquerait pas d'induire une altération notable du climat : couverture nuageuse, augmentation de la température locale, risque de grêle ...

Le syndicat viticole précise qu'il adhère sans réserve au principe de l'énergie photovoltaïque mais il relève que c'est sa dimension hors-norme qui génère un risque grave pour l'environnement et donc le vignoble.