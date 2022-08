Les voitures les plus polluantes sont interdites de circulation dans le centre-ville de Marseille dès jeudi

La ZFE, zone à faibles émissions, entre en vigueur à Marseille le jour de la rentrée des classes : jeudi 1er septembre. A partir de ce jeudi, toutes les voitures avec une vignette Crit'Air 5 et les voitures trops anciennes pour avoir des vignettes, sont interdites de circuler dans le centre ville, dans une zone de 19 km2, de nuit comme de jour. La mesure mise en place par la Métropole Aix-Marseille Provence est destinée à limiter la pollution de l'air dans les centres villes des grandes agglomération.

Les automobilistes doivent donc avoir pensé dès à présent à se procurer leur vignette Crit'Air et à la mettre en évidence sur leur pare-brise.

Les vignettes peuvent s'acheter sur un site officiel sur internet, pour un montant de 3,70 euros.

La ZFE de Marseille restera en place de façon permanente, et pas seulement lors des pics de pollution. Elle concerne tous les véhicules, des poids-lourds jusqu'aux deux-roues. Des dérogations sont prévues pour certains véhicules, comme par exemple les voitures de collection ou les véhciules des personnes en situation de handicap (avec une carte spécifique).

Une zone de 19 km2 délimité par le Prado, Rabatau, le Jarret, Plombières et intègre la zone Euromed

Cette zone à faibles émissions comprend une grande partie du centre ville de Marseille, du littoral jusqu'aux grandes artères : le périmètre est délimité par l’intérieur des boulevards : avenue du Cap Pinède, boulevards Capitaine Gèze et de Plombières, avenue Alexandre Fleming, boulevards Françoise Duparc, Sakakini, Jean Moulin et Rabatau, avenue du Prado 2, hors tunnels et passerelles. Ce périmètre concerne 314.000 habitants.

Tout le détail du périmètre ZFE sur ce lien.

Les véhicules désormais interdits de circulation ne représenteraient que 2% des véhicules personnels, 4,4% des poids lourds et 1% des utilitaires. Cependant, avec ces nouvelles mesures, les experts estiment qu'on peut réduire de 20% la pollution de l'air dans le centre ville, là où l'air est le moins renouvelable en raison de la densité urbaine.

Une interdiction qui va se renforcer au fil des ans

L'interdiction va se renforcer au fil du temps : les vignettes Crit'Air 4 seront interdites en septembre 2023, les Crit'Air 3 un an plus tard. Attention aux étourdis qui oublieraient d'acheter leur vignette ou aux contrevenants : l'amende pour non respect de cette ZFE peut aller jusqu'à 135 euros. Il est quand même annoncé que les contrôles seraient "souples" les premières semaines.

_"Je suis un simple salarié... acheter une autre voiture c'est impossible et aberrant"-_Djamel, habitant du 13e arrondissement

Une période de prévention et d'information qui ne suffira pas à satisfaire les personnes concernées. Djamel par exemple, habite le 13e arrondissement de Marseille et il n'a pas les moyens de changer sa Citroën C3 Diesel où il a apposé sa vignette Crit'Air 5. "Je n'ai pas les moyens ! Je suis un simple salarié... acheter une autre voiture c'est impossible et aberrant. Marseille ne va appartenir qu'aux riches. Si demain j'ai un problème et que je dois aller dans le centre-ville, comment je fais ? Je n'irai plus."

Pour tous les automobilistes comme Djamel, le centre-ville de Marseille devra désormais se parcourir... en transports en commun ou à pied.