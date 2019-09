Nantes : les voitures ne longeront plus la Loire place de la Petite Hollande

Les voitures ne longeront plus la Loire place de la Petite Hollande. Elles devront la contourner par le Nord. Le projet de la future place a été présenté ce lundi. Une "place parc" avec de la pelouse et des jardins. Une place ouverte sur la Loire avec un parking souterrain de seulement 400 places.

Nantes, France

Les voitures ne longeront plus la Loire place de la Petite Hollande. Elles devront la contourner par le nord. Le projet de la future place a été présenté ce lundi. Et ce qui saute aux yeux c'est la diminution très importante de la place de la voiture.

Fini l'immense parking en surface de 1200 places, le futur parking de la Petite Hollande sera souterrain et ne permettra pas d'abriter plus de 600 voitures. Les jours de marché sa capacité sera encore plus réduite puisque son premier sous-sol sera dédié à la logistique des vendeurs.

Fini aussi les voitures au sud de la place. Elles ne pourront plus longer la Loire, elles devront se contenter de l'actuelle route à double sens qui longe le tramway. La future place de la Petite hollande fera la part belle au végétal : une vaste pelouse avec un cheminement permettant le passage des personnes à mobilité réduite, des jardins assurant la fraîcheur l'été, des espaces de jeux, une ouverture sur la Loire avec une grande cale faite de gradins. Le paysagiste Henri Bava qui a conçu le projet conjointement avec les habitants parle de place parc où il sera possible d'accueillir de grandes manifestations comme un départ de marathon et où piétons et vélos seront rois.