Les ZFE c'est quoi ? une France à deux vitesses face à la pollution auto (ENQUETE)

Selon une enquête IPSOS pour l'observatoire ROOLE, publiée mercredi 11 janvier 2023, les habitants de la Région Provence-Alpes-Côte-D'azur se déclarent à 71 % sensibles à l'environnement mais ils sont beaucoup mois nombreux à se dire prêts à faire des efforts pour améliorer la situation en changeant de véhicule.

ⓘ Publicité

Le défi parait immense : près de 60% du parc automobile ne sera plus utilisable en l'état en 2025. Mais comment aider au changement ? Les pouvoirs publics vont devoir faire beaucoup d'efforts pour convaincre les automobilistes à passer à un véhicule plus propre.

Le pouvoir d'achat est le premier frein à la transition énergétique estime David Tuchbant , président de Roole. Seulement la moitié des automobilistes révèle l'enquête, ont l'intention de remplacer leur moteur d'ici 2 ans, et 45% sont prêts à payer un peu plus pour moins polluer. " il y a des risques de frictions entre ceux qui financièrement pourront et ceux qui ne pourront pas changer pour un véhicule moins polluant .. une France à deux vitesses en fonction des revenus ?"

L’essentiel des chiffres PACA de l'Enquête IPSOS ZFE pour l'Observatoire ROOLE