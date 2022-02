Les zones à faibles émissions, "une écologie punitive pour les plus pauvres" déplore Robert Ménard

"Je ne pense pas que l'on règle les problèmes de la planète en s'en prenant aux plus pauvres qui ne peuvent pas changer de voiture". Robert Ménard, dénonce la mise en place des zones à faibles émissions, qui concernent pour l'instant uniquement les métropoles de Montpellier et Toulouse en Occitanie. Ce dispositif national obligatoire dans les villes de plus de 150.000 habitants, créé par la loi d'Orientation des mobilités, interdit progressivement la circulation des véhicules les plus polluants. Ce sera d'ailleurs le cas dans 11 communes de la Métropole de Montpellier dès l'été prochain.

Pour le maire de Béziers, qui soutient Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, la mise en place de cette mesure est punitive : "Il y a des villes bobo. Je ne prendrai jamais ce genre de mesures", promet-il.

"À Béziers, nous avons une ville avec une classe ouvrière importante, avec des gens modestes. Qu'est ce que je vais leur dire ? Si vous avez un vieux véhicule, vous ne pouvez plus venir au centre-ville ?, se demande Robert Ménard. Évidement que je ne le ferai pas. C'estune espèce d'écologie punitive, une écologie d'universitaire, une écologie de gens qui vivent je ne sais pas où. En tout cas pas avec la population. Je connais mes concitoyens. Je les vois toute la journée et toute l'année. Non je ne ferai pas de mesure de ce type."

"Allez dire aux gens qui habitent autour de Béziers qu'ils ne pourront plus venir travailler en ville parce qu'ils ne peuvent pas acheter une voiture neuve, c'est impensable"- Robert Ménard Copier

"Cette mesure est démagogique."

"Évidemment si vous avez une ville étudiante, avec des jeunes qui prennent le tram parce qu'ils n'ont pas de bagnole, ils n'ont pas de souci. Allez dire maintenant aux gens qui habitent autour de Béziers et qui viennent travailler qu'on va leur interdire de venir bosser parce que leur véhicule est trop vieux ou parce que c'est un diesel, s'emporte le maire. Je ne pense pas que l'on règle les problèmes de la planète de cette manière-là en s'en prenant aux plus pauvres. C'est juste ma conviction."