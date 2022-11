Les Zones d'activités économiques de l'Agglo de Nîmes désormais éteintes la nuit

Dans le cadre de son plan de sobriété énergétique, Nîmes Métropole a décidé d'aller encore plus dans sa maîtrise des coûts et les économies d'énergie. A partir du 25 novembre, l'éclairage public équipant les voiries des Zones d'activités économiques (ZAE) situées sur neuf communes de l'Agglo sera progressivement éteint de 22h à 6h du matin. Cet éclairage était déjà réduit de 50% entre 23h et 5h. Les ZAE de Caissargues (Euro 2000) et de Bouillargues (Actiparc, Les Bosquets et Parc Delta) appliqueront la nouvelle disposition dès ce vendredi.

