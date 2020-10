Levée des restrictions sur l'usage de l'eau dans le Doubs

Le préfet du Doubs lève les mesures de limitation des usages de l’eau. Dans un communiqué, la Préfecture indique que "les conditions météorologiques de ces derniers jours ont occasionné des cumuls pluviométriques qui ont permis un remplissage significatif des retenues d'eau (lac de Saint Point et barrages) et des nappes phréatiques". Et le temps s'annonce encore très perturbé dans les jours à venir, avec des précipitations généralisées et importantes ce vendredi.

L'alimentation en eau potable n'est plus menacée

Le niveau crise sécheresse, en vigueur sur tout le département du Doubs depuis le 11 septembre 2020, est donc levé. Et les nouvelles sont encourageantes sur le niveau de la rivière. "Le débit du Doubs revient progressivement à un niveau satisfaisant, précise la Préfecture, grâce à des lâchers d'eau qui ont pu être effectués dès mercredi pour réalimenter le tronçon à l'aval du barrage du lac Saint Point à Oye-et-Pallet".

L'alimentation en eau potable n'est plus menacée et donc les mesures de limitation des usages de l’eau, notamment celles portant sur les lavages et les arrosages, sont levées.