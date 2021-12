LGV Montpellier-Perpignan : "Il faut qu'ils comprennent qu'ils vont nous faire vivre un cauchemar"

Le projet de la LGV (Ligne à grande vitesse) entre Montpellier et Perpignan s'accélère. Initié dans les années 80, ce projet était à l'arrêt depuis 4 ans. Il y a un mois, les contours d'une première enquête publique ont été dessinés. Cette consultation concerne le tronçon Montpellier-Béziers. Elle se déroulera du mardi 14 décembre 2021 au jeudi 27 janvier 2022.

Pour rappel, il est prévu de construire 150 km de ligne ferroviaire entre Montpellier et Perpignan, d'ici 2040. Il existe déjà une ligne ferroviaire, mais ce n'est pas une Ligne à grande vitesse. Le but est donc d'en construire une autre pour désengorger la première, sur laquelle passent à la fois du fret et des TGV pour les voyageurs. À terme, l'objectif est de rallier Paris à Barcelone rapidement, c'est-à-dire de gagner 18 minutes par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et selon les conjonctures actuelles, le tracé va passer sur des exploitations de Picpoul, un cépage produit sur Pinet et aux alentours.

Une exploitation coupée en deux

Le Domaine de Creyssels, à Mèze, est situé sur le tracé. "L'exploitation va être coupée en deux à cet endroit, montre Julie Benau, la propriétaire. Jusqu'ici, pour travailler, on prenait le tracteur et on pouvait se déplacer comme on voulait, simplement. Là, ils vont probablement nous faire des accès de quelques kilomètres. Mais ça veut dire qu'on va faire des allers-retours." Pour ça, elle devrait toucher une compensation financière.

Julie Benau, la patronne des lieux © Radio France - Clara GUICHON

Mais la vigneronne s'inquiète surtout pour sa seconde activité : le tourisme, qu'elle a largement développé. Pendant les week-ends et les vacances, elle accueille des familles qui profitent du cadre apaisant. "Ils viennent pour être au calme et pour se promener avec les enfants, explique-t-elle. Si le train arrive, ça va tout changer... Et là-dessus, on ne nous écoute pas. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils vont nous faire vivre un cauchemar! On est déjà à 500 mètres, à vol d'oiseau, de l'autoroute. Les gens vont avoir peur, et je les comprends."

On nous dit : c'est comme ça, ça va passer... C'est des réponses très basiques et souvent très énervantes - Julie Benau, propriétaire du Domaine de Creyssels

Et le plus dur pour elle, c'est d'imaginer cette exploitation familiale de 18 hectares, complètement défigurée. "Mes parents l'ont achetée quand j'avais 4 ans, raconte-t-elle. C'était mon terrain de jeu. Et pour eux, qui ont tant donné : l'argent, le travail, l'investissement personnel... C'est un crève-cœur." Elle aimerait, au moins, que tout soit pris en compte dans la compensation financière.

