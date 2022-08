Liernais : deux mois après les gros orages, les sinistrés toujours en attente

Deux mois après les orages du mois de juin 2022, la commune de Liernais se remet tout doucement des dégâts provoqués par les intempéries. La grande majorité des toitures n'ont pas été refaites, elles sont encore couvertes de bâches vertes. La plupart des habitants occupent encore leur maison, mais certains n'ont pas pu y revenir tant les dégâts étaient importants. Le collège et les écoles primaires et maternelles, également touchés, ouvriront à nouveau leurs portes à la rentrée. Les travaux ont été effectués cet été.

"Il faut être patient"

Une marée de bâches vertes : c'est certainement ce qu'on voit si on survole Liernais en avion. Toutes les maisons ou presque en ont une sur leur toit. Elles ont été mises en urgence autour du 22 juin 2022, et depuis ne sont plus jamais parties. D'après Aurélien Fichot, gérant d'une entreprise de couverture, estime que l'ensemble des travaux dureront pendant trois ans pour l'ensemble de la commune.

Les experts sont pourtant passés chez Christine, un devis a été fait pour sa toiture, ses deux fenêtres et son velux brisés, mais pour l'instant, rien ne change : "on attend que les travaux se fassent, il faut être patient, en plus il y a les vacances, les pénuries. On espère qu'on aura un toit pour l'hiver". Mais avec les orages qui reviennent en Côte-d'Or, Christine n'est pas tranquille, elle a peur que la bâche s'envole : "tous les jours on regarde, dès qu'il pleut".

D'autres ne peuvent carrément plus habiter leur maison, comme Albane. En plus de la toiture, l'eau s'est infiltrée dans ses murs, l'isolation est tombée au sol, le parquet s'est décollé et toutes les affaires de la famille ont pris l'eau : "c'est descendu jusque dans le sous-sol", ajoute-elle. Du coup, avec son mari et ses deux enfants, elle habite pour l'instant dans la maison familiale, vidée de meubles depuis la mort de la grand-mère : "c'est pas simple, parce que c'est vraiment le camping, on a mis des matelas au sol". La famille espère pouvoir finir les travaux avant l'hiver, sans vraiment d'espoir.

La maison d'Albane est inhabitable © Radio France - Pauline Boudier

Le collège est (presque) comme neuf

Au collège François de la Grange, les travaux sont presque fini explique Mathieu Liegault, Principal adjoint du collège : "tous les plafonds des salles ont été refaits, il ne reste plus que les lumières des toilettes à refaire". Les artisans reviennent à la fin du moi d'août pour finir l'électricité, mais aussi commencer la toiture qui doit être entièrement refaite. Pour l'instant, les tuiles du préau ont été repiquées pour le reste des bâtiments, pour permettre l'ouverture de l'établissement le plus tôt possible. Dernier élément essentiel à la réouverture : le restaurant scolaire. "Nous accueillons les élèves du collège et des deux écoles, c'était donc nécessaire", précise Mathieu Liegault. Une réunion est prévue le 26 août pour valider la réouverture.

Les salles du collèges ont été refaites © Radio France - Pauline Boudier