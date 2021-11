Le projet de prolongement de la ligne 1 du métro à l'Est de Paris prévoit d'abattre 20.000 mètres carrés d'arbres du bois de Vincennes. Les riverains lancent un collectif et les élus écologistes à la région montent au front.

Ligne 1 du métro : une pétition contre le projet et ses conséquences sur les arbres du bois de Vincennes

Faut-il raser 2 hectares d'arbres du bois de Vincennes pour prolonger la ligne 1 du métro vers Montreuil ? Plus de 50.000 signataires d'une pétition pour faire annuler le projet ont leur réponse à cette question : non.

Les élus écologistes d’Île de France aussi, qui viennent de signer une tribune contre le chantier de prolongement de la ligne jusqu'à Val de Fontenay dans le Val de Marne.

"Non au massacre du bois de Vincennes dans le cadre du prolongement de la ligne 1 du métro parisien", dit la pétition signée par près de 54.500 riverains ou habitués des allées du bois. Le projet en cours d'étude sans calendrier défini si ce n'est l'enquête publique censée démarrer en 2022, prévoit une construction en tranchée à ciel ouvert. "Une méthode du début du 20e siècle", regrette Jonathan, l'un des membres du collectif "Touche pas à mon bois" qui réclament une étude des autres techniques possibles. "On espérait quand même qu'en 2021-2022, on nous proposerait de poursuivre la ligne par tunnelier."

Une voie déjà existante

Mais surtout, ces riverains demandent à ce qu'on examine la faisabilité d'une exploitation de la voie déjà existante après le terminus de la ligne 1. "À l'arrière gare du château de Vincennes, il existe une voie utilisée déjà par le métro pour aller jusqu'à la station de maintenance de Fontenay-sous-Bois. Est-il possible de réutiliser cette voie ? Donc il y a des alternatives possibles mais manifestement, Île-de-France Mobilités (régie organisatrice des transports) préfère raser 20.000 mètres carrés de bois." Et la promesse de reboisement ne calme pas les riverains, bien conscients que cela prendra du temps.

Un nouveau tracé possible ?

De leurs côtés, une quarantaine d'élus écologistes à la région Île-de-France demande l'étude d'un nouveau tracé. Pour eux le prolongement de la ligne est "indispensable à la transition de nos modes de déplacements" mais pas au détriment du bois de Vincennes. "La question de la préservation de notre environnement n'est pas une option", écrivent-ils dans leur tribune.

"Dans un contexte d’accélération des dérèglements climatiques, c’est un besoin vital, nous avons besoin impérativement de préserver nos espaces verts", explicite David Belliard, adjoint Vert à la mairie de Paris et administrateur d’Île-de-France Mobilités. "Donc il faut regarder les autres options techniques pour voir comment on peut à la fois faire ce prolongement important d’une ligne de transports en commun dont nous avons besoin sans qu’il n’y ait d’impact sur le bois."