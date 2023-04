Ligne électrique dans la Vallée de l'Agly : "On nous a roulé dans la farine !"

Finalement, cette ligne électrique, ils n'en veulent plus. Cet automne, Jean-Louis Vera et Francis Victor, deux vignerons installés à Maury (Pyrénées-Orientales) ont signé la convention avec RTE (Réseau Transport Electricité) pour laisser la nouvelle ligne électrique haute tension de la Vallée de l'Agly traverser leurs parcelles. Mais la donne a changé. Tous les deux viennent d'écrire à RTE pour leur annoncer leur intention de se rétracter.

"On s'est rendu compte qu'on nous avait menti par omission", dit Jean-Louis Vera. "C'est facile pour des gens qui savent tout de rouler dans la farine des gens comme nous qui ne savent rien... Lors de la réunion publique, j'ai demandé comment ils allaient doubler la capacité de la ligne. Ils m'ont répondu qu'on passerait 3 à 6 fils électriques sur cette ligne... J'en suis resté là, je n'ai pas pensé à demander s'ils allaient toucher à la hauteur des pylônes... " Renseignements pris, Jean-Louis Vera constate, après avoir donné son accord à RTE, que certains pylônes vont passer de 20 à 35 mètres de hauteur.

"C'est Goliath face aux petits vignerons"

Francis Victor, lui aussi, a sentiment d'avoir été "floué" après une procédure au pas de charge. "On nous forcé un peu à aller dans la direction de RTE. Tout s'est fait dans la rapidité et la précipitation." Francis Victor prend l'exemple des indemnités liées au préjudice visuel : "Nous devons toucher 800 euros par pylône et par propriété, dès que tu dis oui, tu reçois le chèque. C'est très rapide et une fois encaissé, c'est très difficile de revenir en arrière".

Charles Dornier, vigneron et opposant de la première heure, se réjouit de ces rétractations. "Une vingtaine sont en cours", lance le patron du Clos de Vins d'Amour avant d'expliquer avoir subi "une pression téléphonique de la part de RTE. On vous appelle en vous disant que vous êtes le seul indien de la réserve à ne pas avoir signé alors que c'est totalement faux. C'est vraiment Goliath face aux petits vignerons : quand vous êtes seul dans votre petite exploitation sans conseil juridique ou assistance, on se sent vite isolé et c'est plus facile de signer. Clairement RTE n'a pas utilisé des méthodes convenables, à la hauteur du projet."

Rassemblement ce mercredi à Maury

Charles Dornier et l'ensemble du collectif SOS Agly appellent à manifester ce mercredi matin à 11 heures devant la mairie de Maury. Lundi soir, le collectif a enregistré un nouveau soutien quand les élus de la communauté urbaine de Perpignan ont voté à l'unanimité une motion pour demander à RTE l'enfouissement de la ligne électrique. La communauté de communes des Fenouillèdes a déjà fait de même, tout comme la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales et le Parc Naturel Régional. "Au début, le président de SOS Agly Dominique Bernard était vraiment seul. Désormais on se sent un effet boule de neige. Les politiques nous ont rejoint. Il faut que le préfet réagisse", raconte Charles Dornier.

Le maire de Maury et président de la communauté de communes des Fenouillèdes lui aussi appelle à une pause dans les travaux. Charles Chivilo y était pourtant favorable au début. "Ce n'est pas parce qu'on est con un jour qu'on est con toujours. La façon dont on m'a présenté le projet, je ne me suis pas alarmé... mais je me suis ensuite aperçu que 24 pylônes, plus grands que prévus, allaient être installés à Maury : un vrai sapin de Noël !"

Le maire réfute avoir cédé aux sirènes de l'argent : "Pour Maury, c'est une indemnité totale de 445.000 euros, c'est beaucoup mais non, c'est parce qu'on nous donne de l'argent qu'on fait n'importe quoi." Les communes doivent percevoir autour de 20.000 euros par pylône sur leur territoire.

Une véritable concertation selon RTE

Contactée par France Bleu Roussillon, l'entreprise RTE, elle, rappelle que la concertation a duré "trois ans" et rejette "toute forme de harcèlement téléphonique, pas dans l'esprit de l'entreprise".