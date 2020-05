Lille - le parc de la citadelle va rouvrir ce lundi 11 mai

La mairie de Lille a obtenu une dérogation du préfet. Le parc de la Citadelle sera ouvert aux sportifs et promeneurs à partir de ce lundi 11 mai. Bonne nouvelle ! pour les sportifs et les promeneurs.

Le département du Nord est en rouge, ce qui signifie que les parcs et jardins restent fermés le 11 mai premier jour du déconfinement. A Lille, avant le début de la crise du Coronavirus, le parc de la Citadelle était très fréquenté par les habitants de la ville et de l'agglomération. C'est un lieu de respiration, et après plus de 50 jours de confinement les Lillois ont besoin de s'aérer et de respirer !

Le parc de la citadelle de Lille, un poumon vert dans la ville © Maxppp - SEBASTIEN JARRY

Martine Aubry a annoncé qu'elle avait obtenu une dérogation du préfet pour l'ouverture du parc de la Citadelle.

Une observation attentive va être mise en place, mais pour éviter d’avoir à revenir en arrière, je compte sur les Lillois, comme ils l’ont fait pendant le confinement, pour respecter les règles dans l’intérêt de tous

Dès le lundi 11 mai, les Lillois pourront s'y promener, y courir, faire du vélo...mais ils ne pourront pas y pique-niquer.