EN IMAGES : plus de 500 personnes marchent pour le climat à Lille samedi

Entre 500 et 700 personnes ont pris le départ de la porte de Paris pour marcher dans les rues de Lille en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique samedi 12 mars. Plus de 150 manifestations similaires sont organisées en France.

Des banderoles, des pancartes et un mot d'ordre : "Look Up" (ou "ouvrez les yeux" en Français).

"1,2,3 degrés, c'est un crime contre l'humanité" : plus de 500 de personnes ont pris le départ de la Porte de Paris à Lille samedi 12 mars après-midi pour manifester en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique.

"Ouvrir les yeux"

Plus de 150 mobilisations ont lieu partout en France aujourd'hui dans le cadre de la mobilisation baptisée "Look Up" ("ouvrez-les yeux") en Français. Une référence au film à succès "Don't Look Up", sorti l'année dernière sur la plateforme Netflix, dénonçant le déni du personnel politique sur les catastrophes naturelles à venir.

Une des nombreuses pancartes fabriquées par les manifestants © Radio France - Lisa Penalver

Dans le cortège lillois, on retrouve aussi des membres du "collectif du 8 mars", qui a également appelé défiler pour défendre les droits des femmes. Les manifestants se dirigent vers la place de la République.