Lille, première ville de France où il fait bon vivre avec son chien selon 30 Millions d'amis

La mairie s'en félicite logiquement sur son site Internet : Lille devient, en cette année 2023, la première ville de France (de plus de 100 000 habitants) où il fait bon vivre avec son chien.

La note de 18/20 décernée par 30 Millions d'amis

C'est le magazine 30 Millions d'amis qui établit chaque année ce palmarès en prenant en compte l'accessibilité (aux espaces verts, aux aires d'ébats et aux transports, etc.), la propreté (équipements comme les sacs et canisites couplés aux outils de nettoyage), la sensibilisation et l'engagement (éducation canine, prévention morsures auprès des enfants, fête de l'animal, campagnes de stérilisation, choix du système de fourrière, cimetière animalier), la médiation (élu délégué à l'animal en ville, antenne maltraitance animale, gestion des conflits de voisinage lié au chien, sensibilisation auprès des sans-abris, prévention auprès des facteurs).

Selon ces critères, la ville a obtenu la note de 18/20, ce qui lui fait gagner quatre places et la positionne en tête du classement 2023, devant les villes de Nice et de Montpellier .

"Cette première place est une belle reconnaissance de l'engagement et de la mobilisation des élus et des agents de la Ville qui travaillent chaque jour pour la valorisation de la biodiversité et l’amélioration du bien-être animal à Lille", écrit la mairie.