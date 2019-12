Limitation d'épandage des pesticides : le gouvernement se prononcera fin décembre

Les choses se précisent, ou presque. Ce dimanche 8 décembre 2019, la secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Emmanuelle Wargon affirme sur France Info que le gouvernement se prononcera d'ici la fin du mois de décembre sur la distance d'épandage des pesticides par rapport aux habitations.

Le débat a été mis sur la table par le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), Daniel Cueff. Au début de l'année, l'élu a pris un arrêté limitant l'usage des produits phytosanitaires autour des habitations de sa commune. Le texte a été retoqué par la justice mais d'autres élus ruraux.

Entre cinq et dix mètres

La décision prise par l'élu breton et soutenu par d'autres maires depuis a poussé le gouvernement a lancer une consultation sur le sujet. "Nous rendrons une décision sur la base de cette consultation, pour le moment il est trop tôt," précise la secrétaire d'Etat. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait évoqué mi-novembre une annonce "début décembre". La consultation publique lancée début septembre a recueilli plus de 50.000 avis.

"Quand nous avons mis en consultation, nous avons dit entre trois, cinq et dix mètres et donc on sera probablement dans cet ordre de grandeur-là pour les zones dites de non-traitement" entre les habitations et les cultures, a rappelé Emmanuelle Wargon.