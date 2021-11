"La Têt en zone de répartition des eaux ? C'est prématuré !", répond le syndicat mixte du Bassin

La colère et l'inquiétude montent dans le monde agricole mais aussi chez certains élus. L'Etat veut placer la Têt dans une nouvelle catégorie. La rivière pourrait être classée en ZRE, zone de répartition des eaux, avec des conséquences sur l'utilisation de l'eau et l'irrigation des cultures. Une mauvaise stratégie pour Pierre Parrat, le président du Syndicat mixte du Bassin versant de la Têt. Il était l'invité de France Bleu Roussillon ce jeudi matin.

France Bleu Roussillon : Ce projet, c'est l'avenir pour vous ?

Pierre Parrat : Le dossier n'est pas aussi simple et ne doit pas être regardé de manière technocratique. Il y a deux logiques qui sont apparemment opposées. D'abord, la logique de la rivière qu'il faut préserver dans sa biodiversité. Et puis, il y a, à côté de ça, le monde agricole qui vit bien entendu de la richesse agricole, de l'irrigation. Un monde agricole qui fait travailler des centaines de personnes. Et il faut effectivement arriver à concilier, d'une part, la préservation de la rivière et de l'eau qui s'écoule. D'autre part, l'irrigation indispensable au monde agricole. L'État, vous le savez, se préoccupe beaucoup de cette ressource de l'eau. Les agriculteurs soutiennent, et je pense à juste titre, qu'il faut continuer à irriguer leurs parcelles pour continuer à vivre.

Mais il ne fallait pas agir avant ?

Le débat est très ancien. Le 31 juillet 2013, le préfet de Bassin écrivait qu'il y avait un déséquilibre structurel de l'écoulement des eaux de la Têt. Et des mesures ont été prises qui ont entraîné une économie de 33 millions de mètres cubes par an. Pour vous donner une idée, la totalité du barrage de Vinça, c'est 24 millions de mètres cubes. Deuxième chose, une réunion se tient entre la Chambre d'agriculture, le Syndicat du bassin versant et les représentants de l'État, le préfet de l'époque et le directeur de la DDTM de l'époque. Tout le monde se met d'accord. Le débit réservé de la Têt à cet endroit doit être de 1,2 mètre cubes par seconde. C'est un accord qui est pris par le représentant de l'État et les différents partenaires.

Ce que vous essayez de dire, c'est qu'on ne vous a pas écouté depuis ?

Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons fait des efforts considérables. Ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole, les syndicats, les collectivités territoriales, sont dans une spirale vertueuse. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons lancé des études que l'État n'a pas faites. Nous nous sommes mis d'accord avec la Chambre d'agriculture, l'Association des canaux et le Syndicat du bassin versant pour lancer une étude technique des pertes d'eau. Cette étude est en cours. Le cahier des charges a été élaboré. La commission d'appels d'offres va se réunir dans les jours prochains et cette étude sera finalisée dans les six mois ou un an qui vont venir. La ZRE, c'est prématuré. Il faut le faire avec beaucoup de réserve, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de présence et de concertation.