Limoges : des citoyens ramassent les déchets au pied des immeubles du Val de l'Aurence

Pour la troisième édition de la World Clean Up Day à Limoges, ce dimanche, une dizaine de volontaires se sont donnés rendez-vous en bas des immeubles du Val de l'Aurence à Limoges. Le but ? Ramasser un maximum de déchets. L'idée est aussi de sensibiliser les habitants du quartier.

"Et hop, un briquet !" En moins d'une demi-heure, les sacs poubelles sont déjà bien remplis. Du plastique, des assiettes cassées, des ballons crevés, des couches... "On trouve de tout !", sourit un participant.

Ils sont une dizaine présents ce dimanche 20 septembre pour le World Clean Up Day. Ce mouvement est né en Estonie en 2007. Depuis ces actions citoyennes ont lieu dans plus de 180 pays et rassemblent 20 millions de personnes.

Azedine échange avec une habitante sur la propreté du quartier. © Radio France - Thomas Vinclair

Sensibiliser le quartier

Les déchets s'entassent. Les détritus sont très nombreux au pied des barres d'immeubles. "Je vivais ici dans ce quartier il y a quelques années, se souvient Jean-Marie, un des volontaires. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas ces ordures un peu partout. Les gens ne sont plus éduqués à préserver leur environnement. Mais je ne suis pas déprimé pour autant. Avec cette action on sensibilise, on peut échanger avec les habitants. "

Depuis leurs fenêtres, certains habitants observent les volontaires ramasser les détritus. Azedine est à la tête de l'équipe limougeaude pour la "Clean Up Day". Il entame à plusieurs reprises la conversation avec ces habitants. "On essaye de leur parler. Ce n'est plus possible d'avoir ces détritus ici. La prochaine fois, on aimerait bien avoir des riverains du quartier dans cette équipe. "

Les détritus s'empilent en bas des fenêtres. © Radio France - Thomas Vinclair

Par hasard, Sarah, une habitante du quartier passe devant la troupe. "C'est très gentil de leur part, surtout qu'ils ne viennent pas d'ici. C'est n'importe quoi, les gens jettent par terre les déchets et, parfois, c'est directement par la fenêtre."

L'action aura permis de nettoyer un peu le quartier et le jardin. Sarah, elle, promet de venir aider lors de la prochaine action.