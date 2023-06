Limoges dévoile son "plan eau" pour lutter contre la sécheresse et met à contribution les petits Limougeauds

Lors de la séance du conseil municipal des enfants, ce samedi 17 juin, le maire, Emile Roger Lombertie, a donné une mission aux jeunes élus. "Je souhaite que vous vous familiarisiez avec une ressource essentielle à la vie : l'eau" a-t-il demandé aux 66 enfants face à lui. Cette mission, elle sera commune avec le "conseil municipal des adultes", puisque la mairie a dévoilé son "plan eau durable" ce vendredi 16 juin , pour économiser l'eau, et ainsi faire face à la sécheresse de cet été.

Les enfants face à l'enjeu de l'eau

Les enfants élus ont déjà travaillé sur la ressource en eau, notamment avec le projet de végétalisation et de désimperméabilisation des cours d'école, dont cinq sont en travaux pour l'été et à la rentrée. Mais cette fois-ci, la mairie veut les faire participer encore plus activement aux décisions. "Ils n'ont jamais spécifiquement travaillé sur la problématique de l'eau. C'est une problématique qui est vraiment nouvelle, à laquelle nous ne pensions pas être confrontés un jour en France. Je pense que c'est vraiment le moment pour eux de s'en saisir et qu'ils puissent faire des propositions" explique Vincent Jalby, adjoint à la politique éducative de la jeunesse, à la mairie de Limoges.

"On pourrait remplacer les bains par des douches"

Les enfants fourmillent d'idées justement. "On pourrait utiliser des récupérateurs d'eau, ou bien remplacer les bains par des douches" propose Zaccaria, la cocarde tricolore sur la poitrine. "Il y a plein de gens qui laissent couler l'eau du robinet quand ils se brossent les dents" dénoncent le petit garçon. "L'eau des toilettes est potable alors qu'on devrait la garder pour l'économiser" se désole aussi Eban.

Laure est formelle : "Il faut arrêter de gaspiller l'eau à l'école et à la maison". Winnena-Serena, elle, est un peu perdue. "Je n'ai pas trop d'idées" regrette la petite fille. Pas de panique ! Les enfants ont encore le reste de l'année pour y réfléchir avant de faire des propositions à leur conseil municipal en décembre prochain.

Autre nouveauté : l'aquarium comme ressource

Lors de la présentation du "plan eau durable", la mairie de Limoges a annoncé une grande nouveauté : désormais, l'Aquarium du Limousin sera l'un des nombreux récupérateurs d'eau utilisés pour arroser les espaces verts de la ville. "Deux fois par semaine, l'aquarium vidange ses eaux. Ce sont des eaux très fertiles. C'est le principe de l'aquaponie. On récupère l'eau sale des poissons, qui sert à arroser des plantes" explique fièrement Marie-Anne Robert Kerbrat, conseillère technique sur le développement durable auprès du maire.

"Cela représente trois mètres cubes à chaque vidange. Donc ça fait quand même 300 mètres cubes par an. C'est énorme et ça va permettre d'arroser, entre autres, le fameux jardin potager, square Jacques Chirac, devant la mairie" conclut Marie-Anne Robert Kerbrat