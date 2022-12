Limoges : distribution gratuite de légumes cultivés dans les plates-bandes de la ville

Première récolte et première distribution ce vendredi, pour les légumes plantés mi-octobre dans certains parterres et des jardinières de la ville de Limoges. Des dizaines d'habitants sont venus remplir gratuitement leurs cabas avec les radis noirs, céleris et autres salades proposés sur un stand installé devant l'hôtel de ville, à quelques pas des plates-bandes concernées. Certains curieux sont même arrivés bien avant l'heure prévue, pour découvrir et être sûrs de pouvoir gouter cette production locale insolite, qui a remplacé les fleurs dans certains massifs.

Christiane rentrait du marché lorsqu'elle est tombée par hasard sur la distribution. Intriguée et très intéressée, elle n'a pas résisté à l'offre de Nadine Rivet, adjointe au maire de Limoges. "Est-ce qu'il vous reste une petite place dans votre sac ? Vous voulez du céleri rave ?" Finalement, la retraitée repartira aussi avec des radis noir et de la salade, sans débourser le moindre centime. "C'est donné, pas besoin de peser ? Bon ben merci !" lance-t-elle dans un grand sourire.

Une démarche saluée pour l'environnement et le pouvoir d'achat

Au total, près de 15 kg de radis noirs, 20 kg de céleris raves et quelques 500 salades ont été distribués, sans oublier du persil et du fenouil. Une partie venait aussi des serres municipales qui fournissent normalement les cantines, car il n'était pas question de les laisser pourrir pendant les vacances scolaires. Une initiative doublement intéressante pour Marcelle, également venue se ravitailler. "Je trouve que c'est très bien que les gens puissent en profiter, parce que vraiment les légumes ont beaucoup augmenté."

La démarche, qui se voulait environnementale au départ, a donc aussi une résonnance sociale et économique. Avec au bout du compte des produits sains assure Jean-Marc Legendre, un des responsables des espaces verts à la ville de Limoges. Il souligne que les sols ont été analysés avant les plantations, afin de s'assurer qu'ils n'étaient pas pollués. Quand aux voitures qui circulent à proximité des plates-bandes, elles ne posent pas de problèmes selon lui. "On reste sur des espaces verts, avec des véhicules passants circulantes qui ne restent pas arrêtés. C'est un peu comme si chacun avait son jardin dans Limoges : ça n'empêche en rien la culture de légumes."

Cette première récolte avec des légumes d'hiver n'est qu'un début précise Jean-Marc Legendre. Il se projette déjà sur les semis et plantations à faire "après les saints de glace", pour des légumes printaniers qui seront à nouveau destinés aux habitants de Limoges. La mairie rappelle toutefois qu'il ne s'agit pas de potagers partagés en libre service. Ce sont les jardiniers de la ville qui s'occupent des plantations et les prochaines récoltes seront annoncées en temps voulu, pour des distributions toujours gratuites.