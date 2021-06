Limoges : pour la planète, l'éclairage nocturne disparaît dans certains quartiers de la ville

Dans le cadre de la charte de développement durable, qui engage la ville de Limoges dans l'agenda 2030 de l'ONU, une partie de l'éclairage public sera désormais éteint entre 23h30 et 5h30 chaque nuit. Ceci devrait permettre de réduire considérablement la luminosité en milieu urbain ainsi que la facture d'électricité. En effet, cette économie est estimée à 250 000 euros HT par an pour la ville de Limoges. Après une phase de test de un an et demi, certains quartiers seront donc plongés dans le noir. Une mesure qui devrait se généraliser à l'ensemble de la ville, à l'exception des axes de circulations et des zones placées sous vidéo surveillance.