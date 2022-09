Limoges : une concertation citoyenne pour l'avenir de l'incinérateur

Quel avenir pour la centrale énergie déchets, l'incinérateur au Nord de Limoges ? Elle sera obsolète d'ici 2030, alors qu'elle traite 100 000 tonnes de déchets par an, venant de la Haute-Vienne, mais aussi de la Creuse.

L'entente intercommunale, en charge de l'incinérateur, composée de Limoges Métropole, du Syded et d'Evolis 23, les deux syndicats de gestion des déchets de la Haute Vienne et de la Creuse, ont donc lancé une concertation publique pour demander leur avis aux citoyens des deux départements, sur un site internet, du 12 septembre au 21 octobre.

Une concertation présentée comme une page blanche

Le projet est présenté comme une véritable page blanche. Le but, pour Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole, c'est que le plus de monde possible soit impliqué dans la décision qui sera prise. "Aujourd'hui, malgré les tarifications incitatives, malgré tous ces procédés là, il y a encore une production forte de déchets et donc il faut bien les traiter ces déchets là. L'idée, c'est de faire en sorte que nos compatriotes soient convaincu du bien fondé de notre démarche."

L'incinérateur : un sujet sensible pour certains Limougeauds

L'Entente intercommunale n'avait aucune obligation à demander l'avis des citoyens. Mais le sujet de l'incinérateur est sensible parce que des riverains habitent presqu'au pied des cheminées.

à lire aussi La communauté de communes de Conflent-Canigó réduit la fréquence du ramassage des poubelles vertes

Depuis le jardin de Jean. On voit la fumée sortir de l'incinérateur. Et il est ravi qu'on lui demande enfin son avis. "On aurait dû le faire avant de le construire, rétorque t-il. Au moins, comme ça, on n'aurait jamais décidé qu'il soit là. Il est trop près des habitations. Et là, maintenant, il faut qu'on le vire plus loin"

Son voisin est du même avis : il faut que l'incinérateur parte. "Là, il y a énormément de fumée. On a des odeurs, il y a des nuisibles aussi. J'ai trouvé deux fois des rats dans mon jardin"

Ils pourront tous deux donner leur avis sur le site dédié. En tout cas, l'entente avance tout de même deux plans : soit rénover, soit reconstruire l'incinérateur. Mais aucune décision ne sera prise avant la fin de la concertation. Des réunions et des temps d'échange vont être organisés pour la population. Le bilan de cette concertation est attendu pour la fin d'année.