Limousin - Et maintenant, le moustique tigre

Comme annoncé depuis plusieurs années par les spécialistes, le moustique tigre continue de coloniser le territoire français. Le site Vigilance-Moustiques vient de publier sa carte 2020 de la présence des moustiques tigre en France (voir ci-dessous). Et la cartographie ne fait guère de doute sur la progression de cet insecte qui peut transporter des maladies graves. 6 nouveaux départements sont placés cette année en vigilance rouge, soit désormais 57 départements au total, dont la Corrèze, où la présence du moustique tigre est avérée depuis au moins deux ans, d'où cette vigilance rouge qui signifie que l'insecte est officiellement "implanté et actif".

La carte 2020 du moustique tigre - © Vigilance-moustiques

Normal que la Corrèze soit le premier département touché en Limousin, puisque la progression du moustique tigre se fait depuis le Sud de la France. Ce qui est moins normal, en revanche, c'est que la Haute-Vienne et la Creuse ne sont eux qu'en vigilance jaune (simple veille entomologique), alors que pratiquement tous les départements autour sont en rouge !

Le moustique tigre s'arrêterait-il aux frontières des départements ?

Le moustique tigre s'arrêterait-il donc aux frontières des départements ? Non, répond en riant Stéphane Robert, le Président du site Vigilance-Moustiques. "_Il n'a peut-être pas encore été signalé_, il n'a peut-être pas eu assez de vigilance des citoyens dans ces départements, donc il est peut-être là, mais on ne le sait pas", explique-t-il à France Bleu Limousin.

La présence du moustique-tigre, reconnaissable à ses rayures blanches et noires, est en effet souvent détectée par les particuliers, avant d'être vérifiée par les autorités sanitaires, qui mettent ensuite en oeuvre des procédés pour en limiter la reproduction. Il est donc important de donner l'alerte en cas de doute, car ce moustique véhicule potentiellement des maladies graves comme le chikungunya, la dengue et le virus Zika. Enfin, plus tôt il est détecté, plus vite sa reproduction peut être stoppée. "C'est l'une des espèces les plus invasives au monde", ajoute Stéphane Robert, jugeant "inéluctable" son développement.

Ce petit insecte se développe notamment dans les "eaux stagnantes", même en petites quantités, dans les cours, les jardins ou balcons. Il est particulièrement actif vers le mois de Mai, mais cette année il est déjà entré en action vers la mi-avril, à la faveur d'un hiver assez doux et d'une première partie de printemps assez chaude.

> Pour signaler l'éventuelle présence du moustique tigre, il y a donc le site de vigilance-moustiques, mais aussi le site de l'Anses.