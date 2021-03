Limousin : l'extension du Parc d'activités de la Croisière dans le viseur d'une ZRAD, Zone rurale à défendre

Ce jeudi sera peut-être marqué par une première victoire pour les opposants à l'extension du Parc d'activités de la Croisière, dans le nord du Limousin. L'association ZRAD La Croisière, pour Zone rurale à défendre, attend le jugement du tribunal administratif de Limoges sur son recours contre un projet de parc solaire dans cette zone. Lors de l'audience, le rapporteur public est allé dans leur sens. Mais au-delà de ce dossier, le combat est bien plus vaste pour la ZRAD, soutenue par d'autres associations. En jeu, le fragile équilibre entre intérêts économiques et défense de l'environnement et des zones rurales.

Actuellement implanté sur 50 hectares, le Parc d'activités de la Croisière pourrait s’étendre sur presque 64 hectares supplémentaires dans le nord de la Haute-Vienne et 11 hectares dans la Creuse. Côté haut-viennois, la communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux vient de donner son feu vert en votant son plan local d'urbanisme intercommunal, au grand dam des paysans et de certains habitants du secteur qui jugent le projet démesuré et dépassé.

"Un modèle passéiste" pour la ZRAD La Croisière

Christophe Dubois, lui-même propriétaire de terres agricoles et président de l'association ZRAD La Croisière, dénonce l'impact de cette extension sur la ruralité et l'environnement. "Nous avons en modèle réduit tous les enjeux du futur : l'artificialisation des sols, la gestion de l'eau, la disparition de surfaces agricoles." Face à ces défis, il dénonce un paradoxe et s'interroge. Pourquoi investir les zones rurales alors que des surfaces foncières sont disponibles autour de la Croisière ? Cela permettrait de développer le parc d'activités sur une zone déjà urbanisée explique Christophe Dubois. Il souligne par ailleurs que parc d'activité de la Croisière n’est pas encore plein et que d'autres zones d’activités disposent encore de places à proximité, notamment à Bessines-sur-Gartempe.

Des emplois en jeu

Face à cette fronde, les élus impliqués dans la gestion du parc d'activités mettent en avant les enjeux économiques. C'est le cas de Gérard Rumeau, président de la communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux. "Aujourd'hui il y a presque 150 emplois sur cette zone, on espère doubler ce chiffre, donc il faut agrandir. Si on ne veut pas que le nord de la Haute-Vienne meure, il faut des industries."

L'élu plaide ainsi pour une vision à long terme et une nécessaire anticipation des futurs besoins, tout en soulignant que la proximité de l'autoroute A20 et la Nationale 145 sont des arguments forts pour faire venir de nouvelles entreprises. Le projet pourrait toutefois évoluer car les membres du SMIPAC, le Syndicat mixte du parc d'activités de la Croisière, doivent se réunir mi-mars. Ils envisageraient de réduire la surface de l'extension.