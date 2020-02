Limousin : La migration des grues cendrées vers le Nord de l'Europe est de plus en plus précoce

Limousin, France

La tendance se confirme depuis une dizaine d'années, avec un mois d'avance, les premières grues cendrées volant en direction du nord de l'Europe ont été aperçues ce weekend. Au moins 3.000 oiseaux ont été recensés en deux jours, avant le pic de migration prévu habituellement fin février, début mars. Là, ce sont plus de 300.000 grues qui traverseront notre région en direction de l'Allemagne et des pays nordiques (Finlande, Norvège et Suède) pour s'y reproduire.

Lorsque les grues passent en Limousin elles ramènent toujours un peu de froid sous leur ailes" - dicton Limousin

Véritable "baromètre volant", la migration des grues nous donne des indications sur le rythme des saisons. Habituellement, elle coïncide avec le retour des beaux jours et du printemps. Alors, est-ce que le passage précoce des grues dans le ciel du Limousin est annonciateur de la fin de l'hiver ? Pas forcément pour Alain Gendeau, membre du réseau "grue France", il observe ces volatiles depuis une quarantaine d'années : "il y a un vieux dicton Limousin qui dit que quand les grues passent elle ramènent un peu de froid sous leurs ailes !" En tous cas, _s_i l'hiver n'est pas encore fini, le réchauffement climatique de notre planète semble à l'origine des modifications de comportements des animaux migrateurs.