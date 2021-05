Limousin : record de sécheresse au mois de mars et d'avril, inquiétude du monde agricole

Depuis 1970, c'est un record. Les mois de mars et avril se classent au quatrième rang des mois de mars-avril les plus secs relevés par Météo France en Limousin. Peu d'eau et parfois du gel, de quoi impacter une nouvelle fois le monde agricole.

Les mois de mars et avril ont été les quatrièmes les plus secs depuis 1970 en Limousin.

Vous l'aurez peut-être remarqué, il a particulièrement peu pluies ces dernières semaines dans le Limousin. Pour Météo France c'est même un record. Ces deux derniers mois se classent au quatrième rang des mois de mars-avril les plus secs depuis 1970 !

Les chiffres sont éloquents. Normalement à cette période, il tombe 170mm d'eau en Haute-Vienne et 200 mm en Corrèze. Cette année, seulement 75 mm ont été enregistrés en Haute-Vienne et 81mm en Corrèze en mars et avril.

Une baisse de 56% en Haute-Vienne et 60% en Corrèze

Pour Olivier Mandeix, prévisionniste chez Météo France, ce manque d'eau va être difficilement rattrapable. En effet, même si les mois de mai et juin pourraient être "arrosés avec des quantités de pluie homogènes", le mal est fait.

"Le début de printemps, c'est ce qu'on appelle une période de recharge, les ressources se refont. En mai et juin, la pluie est au contraire absorbée par les cultures et les plantes qui sont en pleine croissance. Les réserves du début du mois de printemps sont donc perdues. Les zones souterraines ne pourront pas se remplir."

Le désarroi du monde agricole

En Corrèze, à Le Lonzac, Maurice Demichels a laissé ses bêtes dehors depuis plus d'un mois, mais l'herbe ne pousse pas : "Il n'y pas de pluie et le gel en avril a figé les pousses. Je n'ai qu'un centimètre de paturage. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'eau, mais quand on regarde les prévisions, cela ne nous rassure pas."

Il ne va pas pouvoir refaire ses stocks pour l'hiver prochain : "Normalement, c'est une période où l'on emmagasine des stocks pour l'hiver. Aujourd'hui on ne peut pas et en plus il n'y a plus de pousse en été avec les sécheresses. C'est une situation très compliquée."

Pour Tony Cornelissen, le président de la chambre d'agriculture de la Corrèze : "C'est une nouvelle conséquence du dérèglement climatique. _Nous sommes les premières victimes de ces changements alors que nous ne sommes pas les premiers responsables._"

Les agriculteurs espèrent un peu de pluie ces prochains jours pour faire pousser le pâturage au risque sinon de devoir une nouvelle fois mettre la main à la poche pour acheter de quoi nourrir les bêtes ou de devoir vendre une partie de leur bétail.