Limousin : un cerisier devient le symbole de la lutte contre l'extension du parc d'activités de la Croisière

Au loin : les bâtiments gris des entreprises. Autour du cerisier centenaire : des hectares verdoyants de prairies et de forêts. Tout cela risque de disparaître si l'extension du parc d'activités à Saint-Amand-Magnazeix , se confirme. C'est pourquoi, l'association ZRAD La croisière (Zone rurale à défendre) organisait ce samedi une journée pour sensibiliser à la sauvegarde des terres autour de la zone d'activité La Croisière, menacées de disparaitre.

Gilles Clément s'est déplacé pour l'occasion. © Radio France - Philippine Thibaudault

Préserver le vivant

Le pic de cette journée, entre balades, pique-nique et discussion, était le parrainage du cerisier par le jardinier et botaniste Gilles Clément, mondialement connu. "La question du vivant, c'est une question fondamentale pour la totalité des humains, pas seulement pour ceux qui sont les propriétaires ou les gestionnaires de ce terrain et dont il faudrait protéger l'activité et le site" a argumenté Gilles Clément devant une assemblée de 70 personnes.

"Ce cerisier, il est beau, il sert"

Le jardinier a même signé la plaque commémorative du cerisier, pour lequel Manon Meunier, députée PS de la Haute-Vienne, s'est également déplacée. "Si on respecte ce cycle harmonieux de la nature, on peut arriver à avoir un modèle agricole hyper vertueux, avec notamment ce paysage bocager qui caractérise notre Limousin. Il faut qu'on le conserve aujourd'hui" milite la député.

Lucien, 15 ans, lit un texte sur le cerisier centenaire qu'il connait depuis qu'il est tout petit. C'est son père, Christophe Dubois, président de l'association ZRAD La croisière, qui se bat pour préserver les 46 hectares menacés. "Ce cerisier, il est beau, il sert, il pourrait vivre encore des années et pourtant, il est menacé par ce projet d'extension" regrette cet enseignant.