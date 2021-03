Lion-sur-Mer : les promeneurs appelés à la vigilance après l'éboulement d'un pan de falaise

"Des éboulements, il en arrive de temps en temps, même si celui-ci est assez conséquent", explique Dominique Régeard, maire de Lion-sur-Mer. L'élu a été prévenu vendredi soir qu'un pan de falaise venait de s'écrouler près du terrain privé "Résidence de la Baie".

Un phénomène fréquent, lié "au climat, à l'érosion, à la température, la pluviométrie, mais aussi aux grandes marées, comme en ce moment, qui tapent directement la falaise", poursuit Dominique Régeard.

Un éboulement pas toujours visible

Les habitués ont directement remarqué cet éboulement. Christian et Catherine possèdent un mobile-home à la "Résidence de la Baie", leur terrasse donne sur la mer, elle est située quasiment au-dessus du pan de falaise en moins.

"C'est tout de même un beau morceau qui est tombé ! En allant à la pêche, on a aussitôt remarqué. Et puis on surveille, car on a toujours une petite crainte quand il y a un éboulement. Mais on ne se sent pas du tout en danger", explique le couple de retraités. Ils ajoutent cependant que les promeneurs non habitués doivent faire preuve de prudence.

Sur la plage de Lion-sur-Mer, près de la falaise, des panneaux informent sur le risque d'éboulement. © Radio France - Léa Dubost

Garder environ 10 mètres de distance avec la falaise

Si les habitués remarquent les éboulements, ce n'est pas toujours le cas des promeneurs ou touristes, car la falaise contient de nombreux trous.

"En ce moment, il fait beau et il y a les grandes marées, ce qui attire beaucoup de promeneurs. Il faut donc faire très attention quand on longe la falaise, et garder une distance d'environ dix mètres", précise Dominique Régeard.

Des panneaux sont d'ailleurs installés sur la plage pour alerter sur le risque d'éboulement.