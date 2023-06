Littoral catalan : vers un nouvel été de canicule marine ?

Les Pyrénées Orientales enregistrent en ce début d’été des pics de chaleur. La température de l’eau grimpe également. Sur la côte Vermeille, l'eau en surface se réchauffe et atteint 23 à 24 degrés. Mais en profondeur, quand on descend à 20 mètres, elle reste encore fraiche avec des valeurs de 16 à 17 degrés, légèrement supérieures à la normale.

Des conséquences sur l'écosystème marin

Mais si les températures en profondeur commencent à grimper, alors on entrera en phase de canicule sous-marine. « C’est un phénomène difficile à prévoir, mais on s’y attend » explique Pascal Roman, biologiste marin à l'observatoire océanologique de Banyuls. « On voit clairement les effets du réchauffement climatique. Ca va dépendre de l’ensoleillement et surtout du vent. Quand la tramontane brasse la mer, elle la refroidit ».

L'été dernier, sur la côte Vermeille, la canicule sous-marine n'a pas été aussi intense que sur la côte d'Azur, mais elle a duré plus longtemps et s'est prolongée jusqu'à l'automne.

Ce phénomène comparé par les spécialistes à un "incendie silencieux" a de graves conséquences pour l’écosystème marin. « Certaines espèces qu’on ne voyait pas avant prolifèrent » constate Manu Martinez, pêcheur à Port-Vendres.

« En juin et juillet, on a désormais beaucoup de requins à peaux bleues. Heureusement ils sont inoffensifs. On a aussi des espèces comme le lancier, le maquereau, des barracudas et des balistes. Ce sont des poissons qu’on ne voyait pas souvent, sans compter les méduses ».

Autre conséquence problématique pour les pêcheurs, la présence plus fréquente des dauphins. « Ils attrapent les poissons pris dans nos filets et ils nous les arrachent ».

Les sous-sols subissent également les conséquences de ces canicules. A la différence des poissons et des mollusques, les coraux ne peuvent pas s'échapper. Alors souvent ils meurent sous l'effet de la chaleur.