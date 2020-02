Littoral : des rochers pour solidifier la digue d'Hauteville-sur-Mer et la dune de Gouville-sur-Mer

Coutances, France

Avec l'hiver, reviennent les tempêtes et les craintes sur le littoral dans les endroits où il y a une forte érosion, où les dunes s'amenuisent et où les digues s'affaissent. Coutances mer et bocage va étudier au cas par cas ses 25 kilomètres de côte pour trouver des solutions "car chaque endroit a ses spécificités" explique son président Jacky Bidot.

Mais en attendant, elle a mis en place un plan d'urgence hivernale sur certains points noirs du littoral, là où les intempéries et les grandes marées de l'hiver risquent de faire le plus de dégâts et surtout là où il y a des enjeux majeurs, des risques de submersion.

Des travaux sont en cours sur la digue des Garennes à Hauteville-sur-mer, "pour réhabiliter près de 70 mètres et la rendre plus résistante lors des grandes marées". Un géotextile est posé pour retenir le sable et par dessus, des rochers. Des travaux d’urgence avant la reprise totale de cette digue qui devra être surélevée, dans les 6 ans qui viennent. C'est ce que prévoit le plan d’action et de prevention des inondations. "Nous devons la réhausser car actuellement la mer peut passer par-dessus, elle emmène le sable avec elle et ça déstabilise l'enrochement. Or il y a des habitations derrière qui sont sous le niveau de la mer, il y a des vies en jeu", poursuit Jacky Bidot le président de Coutances Mer et Bocage.

Le Préfet de la Manche a autorisé un enrochement temporaire de la dune devant les campings de Gouville-sur-Mer pour les protéger, le temps de trouver un terrain pour les déménager. © Radio France - Lucie THUILLET

Un enrochement provisoire à Gouville-sur-Mer

A Gouville sur mer, de l’enrochement est en train d’être installé devant les campings. Un enrochement temporaire : le Préfet de la Manche a donné son autorisation pour 5 ans, le temps de relocaliser ailleurs ces 2 campings.

Pourquoi un enrochement provisoire à Gouville-sur-Mer ? La réponse de Jacky Bidot président de Coutances Mer et Bocage

Coutances Mer et Bocage travaille également sur la relocalisation de la ferme des Marais située juste derrière les dunes de Montmartin sur mer. En revanche, il n'est pas question de déménager dans l'immédiat des zones conchylicoles, assure le président de la CMB : "On ne traitera pas le littoral partout de la même façon"