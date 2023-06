Local, moins cher et ludique...le succès de l'auto cueillette en Lorraine

La saison de la fraise est officiellement lancée. Moins cher, plus ludique et local, l'auto cueillette a le vent en poupe en Lorraine. Le principe est simple : vous cueillez ces petits fruits et vous payez au poids !

Accompagnée de sa grand-mère, Chloé a sa propre technique pour récolter des fraises mûres. © Radio France - Emma Dehoey

Les Lorrains ont fait plusieurs kilomètres pour cueillir ces petits fruits rouges dans la ferme des fruitiers. Tous les ans, entre 15 à 20 tonnes de fruits sont récoltés par des amateurs. Sous la serre, Chloé accompagnée de sa grand mère a trouvé la bonne astuce pour récolter des fruits murs : "Je soulève les feuilles et en dessous j'en trouve toujours des bien rouges."

Les bonnes affaires

Certains viennent pour des raisons économiques. C'est le cas de Dominique et Francis, des clients réguliers venus exprès de Dombasle-sur-Meurthe. Ils reviennent avec 3,280kg de fraises. "Dans les commerces, la barquette de 500gr est à 3,99 euros. Ici, c'est 5 euros le le kilos. Ca n'a rien à voir", explique Dominique.

"Elles sont belles juteuses, j'en ai déjà gouté, je ne vais vous mentir. Ca fait partie du jeu", glousse Christine, qui récolté près de huit kilos de fruits. Cette mamie de Neuve-Maison confectionnera des confitures et des crèmes pour ses petites filles.