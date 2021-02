Loi climat : "C'est insuffisant" pour la maire écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy

Le projet de loi "Climat et résilience" est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le texte déçoit les associations et les élus écologistes comme Léonore Moncond'huy. La maire de Poitiers estime que "les politiques sont en retard."

Issu des propositions de la convention citoyenne pour le climat, le projet de loi "Climat et résilience" est examiné par le Conseil des ministres ce mercredi. Alors que 6 Français sur 10 jugent le projet "ambitieux", il déçoit les associations, militants ou encore les élus écologistes. Pour la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy, les propositions citoyennes "n'ont pas été appliquées sans filtre. C'est catastrophique pour la confiance des citoyens envers la parole politique" déclare l'élue écologiste, invitée de France Bleu Poitou ce mercredi. "C'est insuffisant, et je le déplore."

Je ne pense pas que les citoyens soient en retard. Je pense que ce sont les politiques qui sont en retard. Ce projet de loi le démontre.

Léonore Moncond'huy estime que le projet de loi ne permettra pas à la France de tenir ses objectifs de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, par manque d'ambition notamment sur les mobilités. "Le grand plan de relance du ferroviaire est absent" regrette la maire de Poitiers, qui souhaite que le trafic aérien soit diminué au profit du train, et qui n'est pas favorable au maintien de l'aéroport de Poitiers-Biard. D'abord pour des raisons écologiques, mais aussi, désormais, pour des raisons économiques. "La question économique prend de l'ampleur en raison de la crise (...) peut-on continuer à mettre plus de deux millions d'euros d'argent public par an dans un aéroport très peu emprunté ? Je considère que la priorité est ailleurs."

Léonore Moncond'huy : "On attendait des signaux forts, notamment de réduction du trafic aérien" Copier

La maire de Poitiers met en avant les projets des collectivités locales, plus engagées, estime-elle, que l'Etat dans la lutte contre le réchauffement climatique...mais qui manquent de moyens. "Le pire, c'est que nous, collectivités, nous sommes prêts à jouer le jeu (...) mais nous avons besoin de moyens et aujourd'hui, ils sont insuffisants. Par exemple, pour la réhabilitation énergétique des bâtiments, il y a des projets que nous ne pourrons pas faire faute de moyens."

Léonore Moncond'huy : "Il faut absolument que nous soyons accompagnés" Copier

Si le projet de loi déçoit Léonore Moncond'huy, elle salue la condamnation récente de l'Etat français pour inaction climatique, suite à une action en justice initiée par plusieurs ONGs. "Pour la première fois, la loi est du côté de l'intérêt général (...) c'est une bonne nouvelle pour l'avancée de l'écologie en France."

Retrouvez en intégralité l'interview de la maire de Poitiers Léonore Moncond'huy