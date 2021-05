Loi climat : "On s'est foutu de nous", s'insurge Pascal Beulque de la Convention citoyenne

Les députés ont adopté ce mardi le projet de loi Climat en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte s'inspire des travaux de la Convention citoyenne mais le "compte n'y est pas" pour Pascal Beulque. Cet habitant de Saint-Amand-Montrond (Cher) était l'un des 150 citoyens tirés au sort.

Le projet de loi Climat a été adopté en première lecture par les députés ce mardi 4 mai en première lecture après plusieurs semaines de débats. C'est l'un des grands chantier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Parmi les principales mesures votées : la fin des vols intérieur en cas d'alternatives de moins de 2h30 en train, la création d'un délit d'écocide ou l'interdiction de louer des logements passoires thermiques en 2028. Le texte, vivement critiqué par les écologistes, s'inspire des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Des citoyens, 150 au total, avaient été tirés au sort. Pascal Beulque, ancien pilote d'aviation d'affaires, habitant à Saint-Amand-Montrond en faisait partie.

Il se montre très critique sur le contenu de la loi : "Il y avait 40 mesures transposables dans la loi. Alors les titres sont toujours dans le texte mais il n'y a plus de contenu". Pascal Beulque était pourtant très enthousiaste au début des travaux de la Convention, "à l'époque j'espérais beaucoup de la convention, pour une fois qu'un président de la République demandait l'avis des citoyens pour élaborer des propositions." Quand il regarde le contenu de la loi, il a surtout l'impression d'avoir perdu son temps.

Un vrai coup de gueule

L'ambition initiale de la loi Climat et les promesses n'ont pas été respectées d'après Pascal Beulque : "au cours des réunions avec certains ministres nous sentions qu'ils allaient soutenir des mesures mais en commission ou dans l'hémicycle, ils rejetaient les amendements." L'ancien pilote s'agace, "on nous fait miroiter pleins de choses, au final on s’aperçoit que les membres du gouvernement décident ou les personnes qui ont du pouvoir. C'est comme d'habitude".

"On nous a fait perdre notre temps (...), c'est dramatique, lamentable", Pascal Beulque

"On se rend compte que les gouvernements en France et dans le monde se moquent complètement de l'écologie. Ce n'est pas quelques panneaux solaires ici ou là qui vont changer les choses", regrette Pascal Beulque. Au-delà du contenu de la loi, cet habitant de Saint-Amand-Montrond dénonce la méthode employée, "j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, mes huit week-end, on s'est foutu de nous".

Une loi en trompe-l’œil ?

Malgré les propositions de la loi Climat comme l'interdiction de vente des véhicules thermiques neufs d'ici à 2040, Pascal Beulque évoque "un début timide". Il prend comme exemple la suppression de certaines lignes aériennes en cas d'alternative jusqu'à 2h30 par le train. "Si vous lisez bien le texte de loi, il est précisé sauf en cas de correspondance ou d'autres motifs", assure le membre de la Convention citoyenne pour le climat.

"On ne nous permet même pas de porter notre bâton de pèlerin auprès des citoyens sauf à monter une association. Mais quand je vois d'autres structures militantes créées il y a vingt ans pour moi ça ne sert pas à grand-chose à part râler", Pascal Beulque

Malgré l'immense déception autour des promesses de la Convention citoyenne et les conclusions transposées dans la loi, Pascal Beulque assure que son engagement pour la planète reste intact.