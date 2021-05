Loi Climat : une centaine de rassemblements sont prévus un peu partout en France dimanche

Des citoyens à nouveau dans la rue pour réclamer "une vraie loi Climat" ce dimanche 9 mai. Alors que le projet de loi constitutionnelle relatif à la préservation de l'environnement est examiné en première lecture au Sénat le lundi 10 mai, une centaine de manifestations sont prévues la veille, un peu partout en France. Les militants entendent protester contre la Loi Climat et Résilience, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 mai, après trois semaines de débat. Un texte jugé insuffisant par de nombreuses organisations.

Agir pour le Climat, Alternatiba, Attac France, France Nature Environnement ou encore Extinction Rebellion... Plus de 600 organisations, syndicats et partis politiques appellent à se rassembler une nouvelle fois ce dimanche dans une centaine de villes. Des manifestations, baptisées "marches d'après" sont ainsi prévues à Cahors, Dole, Grenoble, Le Havre, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Rouen ou encore Sarlat.

Nous marcherons pour clamer le désaveu généralisé de cette loi Climat et Résilience

Après l'adoption en première lecture de la loi Climat et Résilience, le Sénat doit désormais s'emparer du texte législatif, avec un vote prévu en juin. Le projet de loi vise à réduire d'ici 2030 de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il crée un délit général de pollution d'eau et de l'air (écocide) et interdit les vols domestiques si un trajet en train est possible en moins de 2h30. Un texte décrié par la gauche et les écologistes.

Les organisations dénoncent ainsi un manque d'ambition : "Cette loi aurait pu être l’instrument d’une réorganisation de notre société en donnant les moyens à tous les citoyens et citoyennes de vivre dignement en préservant la planète, et donc notre avenir", écrivent-elles dans un communiqué. Elles estiment que cette loi Climat représente "le symbole du crash de la politique climatique d’Emmanuel Macron".

Les 679 associations, organisations, partis politiques et syndicats qui appellent à "marcher pour une vraie loi Climat" exigent notamment "la reconversion des emplois dans tous les secteurs polluants, l’accès aux soins, à un logement décent, à de la nourriture saine, de l’eau potable et de l’air pur pour toutes et tous, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles".