Loi sur les énergies renouvelables : "il faut arbitrer et accélérer" pour le député lorrain Dominique Potier

Depuis lundi 5 décembre, l'Assemblée nationale examine le projet de loi sur les énergies renouvelables. Le gouvernement compte sur l'appui de la gauche pour faire adopter ce texte. Il prévoit d'accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en allégeant les procédures.

"Il va falloir arbitrer, et accélérer sinon on va tous mourir guéri, a déclaré ce mardi 6 décembre le député socialiste de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier. L'enjeu numéro un c'est la décarbonation et cela suppose que l'on fasse des choix. Maintenir à tout prix chaque élément de biodiversité, au risque d'atteindre les deux degrés [de réchauffement]et de détruire l'ensemble de la biodiversité : ce n'est pas responsable."

"Il s'agit de sauver simplement notre survie de l'humanité"

"La logique : pas dans mon jardin, pour le paysage, pour le coup d'œil, pour le confort, aujourd'hui, c'est impossible, continue Dominique Potier. Une réponse aux collectifs de riverains, comme Avenir et Patrimoine 88, qui jugent ce texte antidémocratique. "Les citoyens ont le droit de se prononcer sur un projet qui va complètement modifier leur environnement immédiat, si on limite les recours, c'est pas très bon," juge Antoine Chonion, le président de l'association.