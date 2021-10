Bretagne : Loig Chesnais-Girard défend le parc éolien de Saint-Brieuc

Loig Chesnais-Girard persiste et signe. Ce mardi 12 octobre, le président de la région Bretagne a une fois de plus défendu l'implantation d'un parc éolien en baie de Saint-Brieuc alors que celui-ci est contesté en justice par les pêcheurs. Ces 62 éoliennes de 205 mètres de haut doivent, à terme, produire l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 835.000 habitants.

"On ne peut pas se départir de cette nouvelle énergie, on en a besoin", a estimé Loig Chesnais-Girard alors que la droite bretonne et le Rassemblement National demandent une mission d'information sur ce projet. Le président de la région a d'ailleurs dénoncé cette alliance "Cette alliance populiste n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut que chacun ait conscience qu'il y a un enjeu, c'est de produire de l'électricité. Il faut décarboner l'économie, c'est indispensable", a ajouté le président de la région.

La Bretagne importe aujourd'hui 80% de l'électricité qu'elle consomme, selon le gestionnaire du réseau d'électricité RTE. "On ne peut pas, sur un coup de menton, dire on abandonne un projet de dix ans alors que toutes les études environnementales sont réalisées. Les études scientifiques sont là, le travail est mené avec sérieux et les forages se réalisent (...) Les chantiers réalisés, au regard des déclarations des industriels, me semblent en phase avec le calendrier initial", a expliqué le socialiste.

Après avoir manifesté avec virulence contre la construction du parc éolien, les pêcheurs ont saisi la justice administrative pour faire suspendre les travaux. "S'ils disent que les vibrations, les bruits ou la turbidité pendant la phase de travaux pourraient éloigner la coquille, je comprends cela. Mais les scientifiques disent le contraire", a pointé le président de la région. Il a aussi regretté "des erreurs de communication, des erreurs de posture" des entreprises menant les travaux.