Loire : après le gel, 30 à 50% des vignes ravagées dans le roannais et le Forez, jusqu'à 80% sur le Pilat

Du jamais vu depuis 1998 ! C'est le constat de Thierry Farjon, le président de La Loire aux trois vignobles, l'association qui regroupe une bonne partie des vignerons du département de la Loire, répartis sur le Roannais, le Forez et le versant rhodanien du Pilat. L'épisode de gel, survenu dans la nuit du 7 au 8 avril, a causé de gros dégâts.

Sur le versant rhodanien du Pilat, les températures sont descendues jusqu'à -6 degrés, la nuit dernière. Un froid rarissime sur ce secteur pour un début avril, souligne Thierry Farjon. "C'est ce qu'on appelle des gelées noires, des gelées d'hiver plutôt que des gelées printanières qui atteignent les -1 ou -2 degrés."

80% de pertes sur l'appellation Condrieu

Le président de la Loire aux trois vignobles estime que 80% de la récolte est perdue sur l'appellation Condrieu. Sur les Saint-Joseph, les pertes atteindraient 30 à 60% selon les cépages qui composent l'appellation. Quant à la Syrah, le gel a ravagé 50 à 60% des vignes.

Sur le Pilat, quelques viticulteurs ont bien tenté de réchauffer l'air en installant des chaufferettes, ces seaux métalliques remplis d'une sorte de cire. En les allumant, explique Thierry Farjon, on peut gagner jusqu'à 1,5 degré de température au sol, mais uniquement s'il s'agit d'une gelée printanière pas trop forte, qui démarre au petit matin. Or, constate-t-il, "le gel a démarré dès le mercredi soir, il a duré toute la nuit et après, on est descendu jusqu'à - 5 degrés. On ne peut pas récupérer 3 ou 4 degrés à l'extérieur simplement en mettant des petites bougies."

Entre un tiers et la moitié des vignes ravagées sur le Roannais et le Forez

Sur le Forez, même constat d'impuissance pour Stéphanie Guillot, vigneronne à Saint-Agathe-la-Bouteresse. Sur son domaine de 8,5 hectares, ce sont les blancs (viognier et chardonnay) qui ont le plus souffert ; les gamay, un peu moins. Sur cette zone, les températures ont atteint les - 4 degrés, une température qui n'est pas rarissime à cette période de l'année, selon la viticultrice. Si les dégâts sont importants, explique-t-elle, c'est à cause de l'avancement de la végétation : "cette année, ils [les blancs] sont très en avance, on a eu un mois de février très ensoleillé et chaud et la sève est remontée un peu plus tôt que d'habitude", précise-t-elle.

La vigneronne s'attend à un gros travail dans les vignes pour sauver ce qui peut l'être, pour cette année et les récoltes des années à venir. Elle craint aussi, comme Thierry Farjon, que ce coup dur ne menace l'existence-même de certains domaines, dont les finances étaient déjà mises à mal par les méventes liées à la crise sanitaire.