Loire-Atlantique : comment compter les oiseaux de son jardin pour aider la science ?

Nantes, France

Des ornithologues de Loire-Atlantique et de Bretagne lancent une opération de comptage des oiseaux à partir de ce samedi 26 jusqu'au dimanche 27 janvier. L'objectif est de parvenir à savoir combien vivent près de nous dans le département, et faire un état des lieux des espèces qui sont parfois menacées.

Pie bavarde, mésange bleue... Des oiseaux faciles à repérer

D'après Olivier Ganne, ornithologue à Nantes qui a initié des badauds au comptage au parc de Procé, il faut surtout se servir de son oreille pour identifier un oiseau, notamment le rouge gorge ou la mésange charbonnière. Sinon, il faut être bien attentif pour compter, et suivre quelques règles. "Il faut prendre un espace, un jardin ou un parc, et rester au même endroit pendant une heure. Repérez les oiseaux et essayez de les reconnaître grâce à un livre ou une brochure", explique le passionné.

Comment éviter de compter plusieurs fois le même oiseau ? "Si vous n'en voyez pas plus d'un à la fois, vous notez un. Lorsque les oiseaux sont en nombre, par exemple dix en même temps, là vous mettez dix". Ensuite, il faut envoyer ses résultats sur Internet, sur ce site.