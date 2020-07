Loire-Atlantique et Vendée : les incivilités augmentent dans les forêts

Deux mois après le déconfinement les incivilités augmentent dans les forêts de Loire-Atlantique et de Vendée. L'office nationale des forêts constate en juillet 20 % de jets de déchets supplémentaires et d'infractions routières. Chaque incivilité est passible d'une forte amende.

Les forêts de Loire-Atlantique et de Vendée subissent de plus en plus de pollutions. L'office nationale des forêts (ONF) a constaté juste après le confinement une hausse de 50 % des jets de déchets et des infractions routières. Sur le mois de juillet, les incivilités se sont réduites mais restent conséquentes, environ 20 % de plus que l'année dernière sur la même période. Afin d'éviter que la forêt se transforme en déchetterie, l'ONF fait de plus en plus de prévention, de pédagogie mais verbalise aussi davantage.

Les forêts du Gâvre et de Mervent fortement touchées

Entre les arbres et les fougères des 4.500 hectares de la forêts du Gâvre, Corentin Levesque, responsable territorial de l'ONF en Loire-Atlantique ramasse de tout. "Nous retrouvons des sacs poubelles, quelques masques, du plastique et surtout du verre. Le verre est très dangereux car il peut être la cause de départ de feu."

Nous retrouvons des chiens ou des moutons morts dans des sacs. Après une semaine en plein soleil, ce n'est pas une agréable découverte. - Laurent Dervin, technicien de l'ONF

Tous les jours, Laurent Dervin, technicien de l'ONF dans la forêt de Mervent en Vendée, collecte des déchets. "Il faut les ramasser au plus vite, parce que les déchets appellent les déchets," déclare t-il. De plus, les dépôts sauvages coûtent cher à la collectivité puisqu'elle doit faire appelle à un ouvrier et parfois à des engins agricoles.

Les agents de l'ONF fouillent dans les sacs poubelles et dans les détritus pour identifier leur propriétaire. Si celui-ci est retrouvé, il devra rembourser le coût de retrait des déchets.

Des infractions routières passibles de 135 euros d'amende

Les automobilistes posent aussi des problèmes. Ils se garent n'importe où, ne respectent pas les panneaux de signalisation."En une journée, nous avons arrêté 20 personnes. Ils ne respectaient pas le sens interdit du barrage de Mervent," soupire Laurent Dervin.

Pourtant, les agents de l'ONF placarde des affiches dans tous les lieux de passage pour sensibiliser les personnes mais rien n'y fait.