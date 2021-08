Plus assez de débit dans les cours d'eau de Loire-Atlantique. Le bassin de la Sèvre nantaise passe le seuil d'alerte à la sécheresse, annonce ce jeudi la préfecture de Loire-Atlantique.

Des restrictions en cours

Le bassin versant de la Logne est également classé en crise tout comme le vassin versant des Côtiers bretons Le reste du département est en vigilance. Cela veut dire qu'il y a des restrictions en cours sur l'utilisation de l'eau. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique encourage à éviter les gaspillages. La liste des restrictions est consultable sur le site de la préfecture.

D'après l'arrêté pris le 18 août dernier, l’arrosage des parcours de golf et l’utilisation agricole de l’eau du bassin de la Logne est interdite. Les particuliers sont également empêchés d’arroser leur potager en journée et d’utiliser ces eaux superficielles pour le nettoyage des véhicules ou des façades. Des mesures similaires sont en vigueur dans le bassin versant des Côtiers Bretons, placé en crise, et où le remplissage des piscines est également prohibé.