Loire-Atlantique : les cigognes déjà de retour dans les marais de Machecoul et de Brière

"Il y a encore quelques années, on ne voyait pas de cigognes ici avant mi-mars !" Hubert Dugué, ornithologue et responsable de l'ACROLA (association pour la Connaissance et la Recherche Ornithologique en Loire-Atlantique) est toujours aussi surpris et émerveillé même si ça fait quelques années maintenant que ces grands oiseaux migrateurs commencent à arriver dans les marais de Machecoul ou de Brière au coeur de l'hiver, avec parfois plus de deux mois d'avance.

Au coeur des marais de Brière, on aperçoit un nid de cigogne en haut du pylone (à gauche sur la photo) © Radio France - Hélène Roussel

Les cigognes s'adaptent au réchauffement climatique, c'est une question de survie" - Hubert Dugué ornithologue

"C'est dû au réchauffement climatique. Les cigognes changent leur comportement, elles s'adaptent, c'est une bonne nouvelle car c'est une question de survie", explique encore Hubert Dugué. Les cigognes, qui ont plusieurs dizaines de milliers de plumes, ne craignent pas tant le froid que la faim. Et avec le réchauffement climatique, les marais sont plus secs plus tôt dans la saison. Or, si les cigognes, qui viennent se reproduire chez nous, ne trouvent plus d'écrevisses ou de vers de terre à manger, c'est toute l'espèce qui est menacée, d'où leur arrivée de plus en plus précoce dans nos régions. "Avec les cigognes que l'on a baguées et celles que l'on suit avec nos caméras, on voit bien qu'elles sont toutes en train de remonter du Maroc, d'Espagne, du Portugal. Il y en a une que je suis particulièrement qui vient de passer les Pyrénées enneigées. C'est fou quand on y pense!"

Les pylones à haute tension très appréciés des cigognes - ACROLA

En Loire-Atlantique : un seul nid de cigogne en 1989, 260 en 2021

Au cœur de la Brière, Hubert Dugué guette avec sa longue-vue. "Regardez, ce couple de cigognes ! Je le connais, il niche tout en haut du pylône à haute tension que vous voyez là-bas. Tant qu'elles se reproduisent, les cigognes restent fidèles l'une à l'autre et reviennent tous les ans dans le même nid. On connaît des couples qui n'ont pas changé depuis 15 ans !"

Les marais deviennent plus secs plus tôt dans la saison, c'est pourquoi les cigognes commencent déjà à arriver. C'est une question de survie. © Radio France - Hélène Roussel

Les cigognes nichent sur les pylônes, mais aussi dans les arbres ou même dans certaines habitations désertées. Une certitude : elles sont de plus en plus nombreuses. On ne comptait qu'un seul nid en Loire-Atlantique il y a 30 ans, il y en avait 260 l'an dernier. Une espèce protégée, rappelle Hubert Dugué, "donc on les regarde de loin, on ne s'approche pas pour ne pas les embêter. Distanciation sociale obligatoire avec les cigognes !"

Un seul nid de cigogne en Loire-Atlantique il y a 30 ans, 260 en 2021 © Radio France - ACROLA

"On les observe de loin pour ne pas les embêter, distanciation sociale obligée avec les cigognes!" Hubert Dugué, ornithologue © Radio France - Hélène Roussel

