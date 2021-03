Loire-Atlantique : les opposants toujours mobilisés contre le projet de parc éolien à Chéméré

Défilé de tracteurs, distribution de tracts et slogans : "on nous ment" ou "notre santé en jeux". Les opposants au projet de parc éolien à Chéméré ont manifesté pour la deuxième fois ce samedi 6 mars. L'avis favorable exprimé par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique a été un coup dur mais les membres des collectifs "Retz ô lien" et "les agriculteurs stop aux éoliennes à Chaumes-en-Retz" ne veulent pas en rester là.

Une bataille juridique

Pour empêcher l'installation de cinq éoliennes à Chéméré, les opposants au projet font appel à deux avocats spécialisés dans ce type d'affaires pour mettre en lumière d'éventuelles failles juridiques. "Ça a un coût mais il faut passer à la vitesse supérieure", affirme Fabienne Kérymel, qui fait partie du collectif "Retz ô lien".

Des enjeux financiers

"Ce n'est pas du tout de l'écologie, ce n'est qu'un produit financier", s'indigne aussi Fabienne Kérymel, qui affirme que l'installation des éoliennes rapporterait environ 30 000 euros par an à la commune. "On fait passer la santé des habitants après les enjeux financiers". Avec son collectif, cette habitante espère donc inverser la tendance au sein du conseil municipal et qu'il y ait un nouveau vote. L'installation des éoliennes dépend aussi de l'accord (ou non) donné par le préfet.