Loire-Atlantique : malgré un été pluvieux, la Logne placée en alerte renforcée à la sécheresse

Il n'aura fallu que quelques jours sans pluie au mois d'août, pour que les débits des cours d'eau soient de nouveau en baisse, dans le sud de la Loire-Atlantique. Malgré un été très maussade, le bassin versant de la Logne a été placé en alerte renforcée à la sécheresse, le week-end dernier. Afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage, la préfecture a décidé de mettre en place des restrictions, jusqu'à nouvel ordre.

Des prélèvements encadrés et des interdictions

D'après l'arrêté pris le 18 août dernier, l’arrosage des parcours de golf et l’utilisation agricole de l’eau du bassin de la Logne est interdite. Les particuliers sont également empêchés d’arroser leur potager en journée et d’utiliser ces eaux superficielles pour le nettoyage des véhicules ou des façades. Des mesures similaires sont en vigueur dans le bassin versant des Côtiers Bretons, placé en crise, et où le remplissage des piscines est également prohibé.