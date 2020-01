Loire-Atlantique : Planète Sauvage vient en aide à la faune australienne

Pour Martin Boye le responsable scientifique de Planète Sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père ne peut rester indifférent à ce qui se passe en Australie

Le monde des zoos est un petit monde. On connaît des gens en Australie. Il y a beaucoup d'animaux endémiques dans ce pays et les parcs animaliers se mobilisent pour soigner le maximum d'animaux blessés. Donc l'association Planète Sauvage Nature a décidé de débloquer 2 000 euros et de lancer une cagnotte pour leur venir en aide. L'argent sera versé directement à l'association australienne des zoos" Martin Boye, responsable scientifique de Planète Sauvage