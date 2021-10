Loire-Atlantique : pourquoi les moustiques vous piquent encore mi-octobre

Vous l'entendez peut-être dans votre chambre ou votre cuisine, voler près de votre oreille : le moustique n'a pas encore déserté les lieux, malgré l'automne déjà bien avancé. Les conditions météo des derniers mois ont favorisé leur recrudescence localement. Certains Nantais en font encore les frais. "Ils rentrent encore dans la maison le soir, c'est assez exceptionnel à cette période", lance une habitante. "Il y en a dans des parcs, dans des lieux du centre-ville, ajoute Anaïs. Des amis se sont fait piquer, alors que ce n'est pas la saison."

Eté chaud et humide

_"_Le réchauffement climatique fait durer plus longtemps dans l'année les périodes chaudes favorables à la reproduction des moustiques, explique François Meurgey, entomologue (spécialiste des insectes) au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. On a donc plusieurs générations." Une recrudescence des moustiques d'autant plus marquée après les étés pluvieux comme celui de 2021, avec des milieux d'eau stagnante préservés : "le fait qu'il ait plu pas mal l'été et qu'il ait fait beau ensuite, ça a favorisé des températures acceptables pour leur survie en prime."

Les milieux aquatiques présents en nombre à Nantes, et plus largement en Loire-Atlantique, font ainsi office de démultiplicateur lorsque les conditions sont favorables à la prolifération des moustiques. "Structurellement, les milieux aquatiques en ville ne sont pas favorables aux prédateurs des moustiques. Donc eux sont tranquilles ! lance François Meurgey. On peut se faire piquer toute la journée." "Est-ce que leur nombre aujourd'hui s'explique aussi par les fortes pluies des dernières semaines autour de Nantes ? C'est une hypothèse", ajoute Michel Marjolet, parasitologue.

Selon l'Agence Régionale de Santé, les forts vents de sud-ouest qui ont soufflé dernièrement sur le littoral Atlantique sont aussi propices à faciliter la migration des moustiques, qui a lieu à cette période. Un effet accentué par les forts coefficients de marée d'après elle.