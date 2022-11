Loire-Atlantique : Ronan Dantec "contre" le principe d'un droit de véto pour les maires sur les éoliennes

Alors que débute, ce mercredi, le débat au Sénat sur le projet de loi pour accélérer sur les énergies renouvelables, Ronan Dantec, sénateur écologiste de Loire-Atlantique se positionne contre l'idée d'un droit véto pour les maires sur tous les projets d'énergies renouvelables, notamment sur les projets de parcs éoliens. Ce principe du droit de véto a été introduit par Didier Mandelli, le rapporteur LR du texte.

"Entre le marteau et l'enclume"

Pour Ronan Dantec, vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat : "Ce droit de véto donnera finalement au maire une responsabilité incroyable et il sera entre la marteau et l'enclume, entre les pour et les contre, en permanence. Ce que nous proposons, au niveau du groupe écologiste au Sénat, c'est de prendre en compte les propositions des maires mais en aucun cas, qu'ils aient un droit de véto__". Le sénateur écologiste craint que certains maires disent "non à tout, par idéologie". Pour Ronan Dantec : "Il faut écouter les maires mais il ne faut pas aller jusqu'à un droit de véto qui empêcherait le développement de l'éolien sur une partie du territoire.