Loire-Atlantique : un exercice d'alerte au tsunami

La préfecture de Loire-Atlantique a mené mercredi un exercice d'alerte au tsunami. L'exercice était virtuel. Il a été mené "sur la table" en partant d'un réel tsunami qui s'était formé au large du Portugal en 1755 faisant plusieurs dizaines de milliers de morts.

Une vague de 40 centimètres

Dans le scénario de ce mercredi, le tsunami était déclenché par un séisme de 8.5 sur l'échelle de Richter provoquant un tsunami remontant vers l'Espagne et nos côtes. La vague mettrait trois heures et demie à quatre heures pour atteindre nos côtes avec hauteur de 40 centimètres. "Cette vague est petite mais elle peut être dévastatrice car elle peut tout raser sur son passage notamment dans les campings" explique François Drapé, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique.

Une veille jour et nuit

Depuis Fukushima, un Centre Nationale d'étude et de lutte contre les tsunamis a été créé en région parisienne. Il dispose d'un certain nombre de capteurs en collaboration avec d'autres pays. Ça permet d'avoir des informations instantanément. Un ingénieur est en veille 24h/24. Il retranscrit l'alerte et la diffuse à la Zone de Défense ainsi qu'à la préfecture concernée. C'est ce qui a été joué hier.

La zone atlantique est moins impactée que d'autres secteurs notamment Outre-mer et en Méditerranée. "Chez nous c'est assez rare, il y a eu des événements d'envergure comme 1755 mais il y a surtout de nombreux petits séismes. Il y a des alertes et il faut s'y préparer", dit François Drapé. L'exercice de mercredi était une première.