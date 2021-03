Loire-Atlantique : un projet de parc naturel régional de l'estuaire de la Loire au lac de Grand-Lieu

Un projet de parc naturel régional, qui irait de l'estuaire de la Loire au lac de Grand-Lieu, est à l'étude. 39 communes s'y intéressent. Ce projet a pour but de mettre l'accent sur la protection de l'environnement et de la biodiversité mais aussi de développer le territoire.

Le parc naturel régional "Estuaire Loire Grand-Lieu" n'existe qu'à l'état de projet pour le moment mais concernerait 39 communes, de l'estuaire de la Loire au lac de Grand-Lieu en passant par la région nantaise. 21 conseils municipaux ont déjà délibérés en faveur de ce parc et d'autres devraient se rajouter prochainement. Si la région et ensuite l'Etat acceptent le projet, la création de ce parc prendra plusieurs années.

Un parc d'environ 1 000 kilomètres carrés

Ce parc naturel régional ne se limiterait pas aux alentours du lac de Grand-Lieu. Le périmètre d'étude est bien plus vaste. Il s'étend du littoral, de Saint-Brévins-les-Pins, à la région nantaise avec une partie de Saint-Herblain, jusqu’au sud du lac de Grand-Lieu à Machecoul ou encore Sainte-Pazanne. Cette zone fait environ 1 000 kilomètres carrés et concerne environ 280 000 habitants.

Protéger l'environnement et la biodiversité

"Le but d'un parc naturel régional est de promouvoir l'écologie tout en tenant compte et en stimulant l'activité économique d'un territoire", explique Cécilia Stéphan, la directrice d'Estuarium, l'association qui porte le projet en Loire-Atlantique. "Nous voulons aussi mettre en valeur les liens entre l'estuaire et le lac de Grand-Lieu. Trop peu de ligériens savent que le lac est lié à la Loire par des rivières comme l'Acheneau par exemple". Concrètement, même si rien n'est acté pour le moment, un parc naturel régional dans ce secteur permettrait d'améliorer les sentiers de randonnée, de construire davantage de belvédères pour voir le lac, ou encore d'ouvrir un musée sur le sujet des marais.

Obtenir des subventions

Mais l'avantage d'un tel parc c'est aussi d'obtenir des financements. S'il voit le jour, l'Union européenne, la région, et le département pourraient débloquer des budgets pour mettre en oeuvre certains projets et dynamiser le territoire, sans pour autant retirer aux communes leur pouvoir de gouvernance puisque ce sont les élus du territoire, les maires et leurs équipes, qui dirigeront ce parc.

Pas de contraintes?

"Quand on dit parc naturel les gens s'imaginent souvent tout un tas de contraintes pour rénover les maisons ou même construire mais c'est faux ! Il s'agit de protéger, pas de mettre sous cloche. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) restent compétents pour ce qui est du bâti", affirme Cécilia Stéphan. Un parc naturel régional, à la différence d'un parc naturel national, n'a pas de pouvoir réglementaire, que ce soit sur la construction, la chasse, ou l'usage des sols et ne dispose pas de police de l'environnement.