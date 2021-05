Loire : circulation interdite jusqu'à fin mars 2022 sur la RD32 au niveau du barrage de Grangent

Un important chantier débute lundi 31 mai au pied du barrage de Grangent. Il doit durer jusqu'au 31 mars 2022, et pendant toute sa durée, la circulation sera interdite sur la RD32 au niveau du barrage hydroélectrique installé sur la Loire.

Installation d'une nouvelle turbine

En effet, les travaux menés par EDF sont prévus au pied du barrage de Grangent. Il s'agit de construire un nouveau bâtiment, où sera ensuite installée une turbine supplémentaire, pour augmenter la production d'électricité à partir du débit réservé, une conduite d'eau non exploitée jusqu'ici. 2,7 millions d'euros sont investis pour réaliser ce nouvel aménagement, qui doit permettre de produire l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'une ville de 3.500 habitants, précise EDF Hydro.

Mais aucune route ne permet réellement accéder au pied du barrage. Du moins, pas pour des poids lourds ou pour y faire passer de gros matériaux. Pour acheminer ces matériaux au pied du mur, EDF fait donc installer une grue en haut du barrage, sur la départementale 32 qui le traverse. Impossible dans ces conditions de maintenir la circulation sur la route. Et il n'y a pas d'exception : la circulation est coupée pour dix mois aussi bien pour les véhicules motorisés que les cyclistes et les piétons.

Voici à quoi ressemblera la nouvelle installation. - EDF Hydro Loire-Ardèche

Déviation par Chambles et Saint-Just-Saint-Rambert

L'axe est emprunté surtout par les touristes et les promeneurs pour la vue sur les gorges de la Loire, mais il est aussi utilisé par des habitants de Chambles, pour rejoindre Saint-Genest-Lerpt par exemple. Ils devront jusqu'à fin mars emprunter la déviation mise en place par Saint-Just-Saint-Rambert, via les départementales 108, 102, 8 et 25, comme le montre cette carte des services du Conseil départemental de la Loire.

L'itinéraire de déviation mis en place à partir du 31 mai 2021. - Département de la Loire

La RD32 est régulièrement fermée pour des courtes périodes, notamment en hiver quand l'humidité du barrage remonte sur la route, ce qui peut créer du verglas. Or la route ne peut pas être salée. Et en 2012, lors d'un précédent chantier EDF, la circulation avait été interdite au niveau du barrage de Grangent pendant près de six mois.